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Что делать учителям, которым нельзя вакцинироваться – объяснение Минздрава

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
16 октября, 14:06
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По словам министра здравоохранения, предоставление справок о наличии противопоказаний находиться под строгим контролем
Ляшко рассказал, что делать тем, кому нельзя вакцинироваться
Ляшко рассказал, что делать тем, кому нельзя вакцинироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Семейный врач будет предоставлять учителям справку о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможным прививки от COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода".

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"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – это 3-4% всего", – сказал министр.

Ляшко добавил, что сейчас правительство делает все для того, чтобы предотвратить любые подделки.

"Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку будет делать медицинскую запись в электронной системе", – сказал Ляшко.

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Он заявил, что медицинскую запись можно просто отследить.

За сутки в Украине сделали почти 150 тыс. прививок от COVID-19

В течение суток 15 октября в Украине от коронавируса вакцинировали 148 438 человека. Первую прививку получили 79 580 украинцев, еще 68 858 – полностью завершили процесс иммунизации.

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В течение суток работали:

  • 916 мобильных бригад;
  • 2979 пунктов прививки;
  • 345 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировано 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

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