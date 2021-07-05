Українська
$ 27,41
32,41
  1. Последние новости Украины

Что дешевле – лечение или профилактика? Каждый восьмой украинец умирает от онкологии (видео)

5 июля 2021 20:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Каждый третий житель страны проходил медосмотр более двух лет назад

Фото: скрин

Фото: скрин

Двое из трех украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней. Каждый восьмой – от онкологии. Смертей было бы меньше, если бы мы вовремя обращались к врачам. Но обследуются далеко не все. Корреспондент "Сегодня" Ирина Щербак посчитала – во сколько обходится пациенту и государству расплата за отсроченный визит к врачу.

Каждый третий – проходил медосмотр более двух лет назад. Таковы данные опроса исследовательской компании Gradus Research. Одна из главных причин, которую называют в основном женщины – стоимость обследования. Но не дешевле пройти медосмотр сейчас, чтобы не отдать все деньги потом?

Реклама

У Вас рак – это Юлия Балан услышала в двадцать пять.

"Мне поставили рак кишечника", – говорит жительница Киева Юлия Балан.

Обследовалась девушка постоянно, – и последние два года обзор проигнорировала.

"Я пропустила тот момент, когда можно было заподозрить, что что-то с организмом не так", – добавляет Юля.

Юлия посчитала, сколько стоило лечение – 75 тысяч долларов. Если бы болезнь диагностировали раньше, то она бы лечилась и проще, и дешевле.

"Пациенты обращаются за медицинской помощью в основном, когда у них что-то болит или крайне беспокоит. А когда они себя чувствуют удовлетворительно, думают, что не нужно приходить к врачу", – говорит семейная врач Центра ПМСП 1 Днепровского района Киева Людмила Бабешина.

Реклама

Отсюда и неутешительная статистика – 408 721 людей ежегодно умирают от сердечно-сосудистых болезней, а это, например, целый Мариуполь. Еще 77862 – от рака.

"У нас люди не доживают до преклонного возраста. Они умирают в 40-45 лет. А это трудоспособное население, это наша экономика, это период репродукции, когда человек может спокойно жить", – сообщает заведующая отделом Центра общественного здоровья Ирина Соколова.

Но вместо жить – миллионы украинцев лечатся. Часто стартуют с неизлечимой стадии.

"Лечение онкологии может стоить там от 2-х тысяч долларов и выше, даже иногда и до 30-40 тыс. долларов в год. Если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, то, конечно, что расходные материалы невероятно дорогостоящие и лечение может стоить там от 50-ти тысяч гривен до нескольких сот тысяч гривен", – добавляет эксперт в сфере здравоохранения Антон Шкиряк.

Диагноз – запущенные болезни. Рецепт – регулярные медосмотры. Или, как модно сейчас говорить, – чек-апы. В наследство нам остался список тех, от кого проходить медосмотр требуют на работе педагоги, медики, водители, продавцы, официанты, повара. Но и они не всегда доходят.

Сколько же людей проходят, хотя бы на бумаге, ежегодный обзор, мы спросили в Минздраве, но там не знают.

Читайте также: Украинская гимнастка победила рак: "Живите и цените каждый прожитый день"

Реклама

Все может обойтись значительно дешевле. Минимальное обследование в столичной частной клинике – от двух тысяч гривен. Расширенное – шесть с половиной. Получается – полный контроль вашего здоровья не дороже чашки кофе – 18 гривен в день.

Выгодно? А можно и не платить. Обзор в государственной клинике устроит семейный врач.

Ранее мы писали, что Роналду с невестой оплатили лечение семилетнего мальчика, больного раком.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)
Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)Россия
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)Украина
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
"Для него россияне – братья". В Киеве из-за сотрудничества с Дорном пострадал магазин (видео)Украина
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли этоФинансы
В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает меры
В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает мерыУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять