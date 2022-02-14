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Что должно быть в е-рецепте, чтобы купить антибиотик в аптеке? Рассказываем

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 12:00
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С 1 апреля в Украине приобрести антибиотик можно будет исключительно по назначению врачей
В Украине ограничат продажу антибиотиков.
В Украине ограничат продажу антибиотиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 апреля семейные врачи, терапевты и педиатры обязательно должны письменно обосновывать назначение антибиотиков для своих пациентов. Купить антибиотики в аптеках можно будет исключительно по специальному листу назначения.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

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Что должно быть в листе назначения антибиотиков

Такой документ является обязательной составляющей Формы первичной учетной документации № 025/о, состоит из следующих пунктов:

  • установленный диагноз/обоснованная причина назначения антибиотика;
  • результат микробиологического исследования;
  • подробные сведения о назначенном антибиотике;
  • обязательная дата пересмотра назначения, когда врач самостоятельно проверяет целесообразность и форму продления антибиотикотерапии;
  • сведения о побочных действиях лекарственного средства.

Для чего вводятся новые правила

Письменное обоснование перед выпиской электронного рецепта поможет уменьшить объем потребления антибиотиков, а впоследствии и развитие устойчивости к ним, как одну из самых больших проблем современности.

Врач должен обязательно разъяснить пациенту:

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  • необходимость антибиотикотерапии;
  • признаки распространенных побочных реакций препарата;
  • возможные инфекционные осложнения;
  • план действий по устранению неблагоприятных реакций.

Внедрение учета назначения антибиотиков в амбулаторных условиях позволит:

  • повысить качество предоставления медицинских услуг;
  • снизить стоимость лечения;
  • снизить уровень неконтролируемого потребления антибиотиков;
  • уменьшить уровень распространения инфекционных болезней, возникших из-за стойкости бактерий к антибиотикам;
  • ввести стандартизированный подход к учету назначений антибиотиков;
  • отслеживать соблюдение отраслевых стандартов в области здравоохранения.

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