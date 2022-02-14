Что должно быть в е-рецепте, чтобы купить антибиотик в аптеке? Рассказываем

С 1 апреля семейные врачи, терапевты и педиатры обязательно должны письменно обосновывать назначение антибиотиков для своих пациентов. Купить антибиотики в аптеках можно будет исключительно по специальному листу назначения.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
Что должно быть в листе назначения антибиотиков
Такой документ является обязательной составляющей Формы первичной учетной документации № 025/о, состоит из следующих пунктов:
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- установленный диагноз/обоснованная причина назначения антибиотика;
- результат микробиологического исследования;
- подробные сведения о назначенном антибиотике;
- обязательная дата пересмотра назначения, когда врач самостоятельно проверяет целесообразность и форму продления антибиотикотерапии;
- сведения о побочных действиях лекарственного средства.
Для чего вводятся новые правила
Письменное обоснование перед выпиской электронного рецепта поможет уменьшить объем потребления антибиотиков, а впоследствии и развитие устойчивости к ним, как одну из самых больших проблем современности.
Врач должен обязательно разъяснить пациенту:
- необходимость антибиотикотерапии;
- признаки распространенных побочных реакций препарата;
- возможные инфекционные осложнения;
- план действий по устранению неблагоприятных реакций.
Внедрение учета назначения антибиотиков в амбулаторных условиях позволит:
- повысить качество предоставления медицинских услуг;
- снизить стоимость лечения;
- снизить уровень неконтролируемого потребления антибиотиков;
- уменьшить уровень распространения инфекционных болезней, возникших из-за стойкости бактерий к антибиотикам;
- ввести стандартизированный подход к учету назначений антибиотиков;
- отслеживать соблюдение отраслевых стандартов в области здравоохранения.
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