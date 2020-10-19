Что думают учителя о двенадцатилетке и в чем главная проблема школьной реформы

Дискутировать надо не о 12 или 10 годах школьного обучения, а о содержании учебных программ, которые сегодня, по результатам проведенных образовательных реформ, на 90% не соответствуют возрастной категории учащихся, считает преподаватель математики, заслуженный учитель Украины Людмила Войтович.

Вопрос 12-летки в школах и ее целесообразности не первый год является предметом спора политиков и чиновников. При этом мнение педагогов по этому поводу не сводится к счету количества школьных лет. Вместо этого они подчеркивают необходимость приведения объемов учебных материалов к количеству часов.

"Именно с этого стоило бы начинать реформы", – говорит заслуженный учитель Украины.

Людмила Войтович убеждена, что современного школьника надо разгружать, потому что украинские дети просто не имеют детства.

"Главный вопрос – это каким образом будет организовано 12-летнее образование. Я вам скажу, что я всегда говорю то, что думаю. И реформа та, которой она является сейчас, – я ее такой не вижу. Потому что реформу надо начинать: первое – с просмотра программ учебных. 90% программы не соответствуют возрастной категории. Второе – объем материала не соответствует количеству часов. Когда на каждом уроке новая тема – то какой бы ребенок способный ни был, он сегодня все понял, а завтра все "выветрилось", потому что нет отработки. А дальше уже – техническое обеспечение, учебники. Современные дети должны иметь все, что должен иметь ребенок в современном обучении. Главное – разгрузить ученика. У нас дети не имеют детства", – отмечает учительница.

Она также обратила внимание на проблему со школьными учебниками. Говорит, есть некачественные, и их все равно печатают и поставляют в школы.

"... Если печатается учебник, есть разные программы и авторы. И если мы рассматриваем, выбираем и голосуем и видим – что этот учебник лучше, а этот – хуже, а этот вообще никудышный, то я не понимаю почему в одни школы отправляются одни учебники, а в другие – другой. Если учебник выиграл тендер, то этот учебник должен идти на школу. А если какая-то школа хочет закупить другой – если она делает заявку на такой учебник – это ее право. А когда школа принимает не совсем хорошие учебники, потому что другого права выбрать нет, – это неправильно", – отметила Людмила Войтович.

Напомним, в защиту 12-летнего образования в школах на днях выступила экс-министер Лидия Гриневич. Она предполагала, что вопрос нецелесообразности 12-летки могут вынести на всенародный опрос.

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