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"Что это за партия, где нет людей" – Притула про возвращение в партию "Голос"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
27 сентября, 23:07
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Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предложил с трибуны парламента "Слуге народа" 11 своих депутатов
Еще в июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса". Коллаж "Сегодня"
Еще в июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса". Коллаж "Сегодня"

Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула рассказал, почему он вышел из партии "Голос".

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале "Live! Про дійсно важливе".

Что рассказал Притула

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"7 июня этого года я написал заявление о выходе из партии Голос и почему это было сделано. Страница перевернута и к ней возвращаться нет смысла, у меня другие планы, только вдогонку скажу. Есть такое крылатое выражение – пиррова победа. Был такой царь Пирр и у него было противостояние из римлянам, он победил их, но он остался без войска, экономика была подорвана, произошел упадок в стране. И поэтому его царство закончилось. И поэтому мы можем это крылатое выражение перефразировать из Пиррова победа на Кирова победа. Очень хорошо, что осталась партия, но что это за партия, где нет людей. Все, кто считал необходимым, из этой партии вышли вслед за мной", – рассказал Притула.

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предложил с трибуны парламента "Слуге народа" 11 своих депутатов.

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