Что изменится с 1 февраля (список нововведений)

В этом месяце украинцы смогут платить за газ меньше. А еще февраль может положить начало вакцинации от COVID-19 в Украине. Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, какие изменения ожидают украинцев в феврале.

Украина ждет вакцину от COVID-19

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Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в феврале в Украину должен поступить первый миллион доз вакцин. От какой компании (или каких) – пока неясно, информация на этот счет поступает противоречивая.

Однако пока Украина не может получить никакую вакцину – для этого необходимо изменить законодательство. Соответствующий законопроект №4613 включен в повестку дня парламентской сессии, однако рассмотрят его в лучшем случае только в начале февраля.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Может вернуться адаптивный карантин

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Жесткий посленовогодний карантин в Украине закончился 24 января. Однако до 28 февраля все еще продолжает действовать "карантин "оранжевой зоны" – ограничительные противоэпидемические меры, введенные постановлением Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года.

В то же время в правительстве заявили, что в феврале может быть принято решение о возвращении адаптивного карантина, когда регионы будут разделены на зоны, в зависимости от ситуации с заболеваемостью: "зеленая", "желтая", "красная" и т. д.

Когда именно будет введен адаптивный карантин – уже в феврале или после окончания действия "оранжевого", – пока не сообщалось.

Европа выходит из локдаунов

В феврале во многих европейских и других странах мира планируется завершить жесткий карантин (локдаун) и ослабить ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Ряд стран собираются даже открыть свои границы для иностранцев.

В частности, после 7 февраля планируется ослабить карантинные ограничения в Австрии, Латвии, Дании. После 9 февраля – в Нидерландах, после 14 февраля – в Германии и Чехии, после 15-го – в Великобритании, и т. д.

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Окончательное решение, конечно, будет принято с учетом эпидситуации в каждой конкретной стране. Однако некоторые страны уже собираются упростить въезд для иностранцев. В частности, с 1 февраля возобновляет регулярное авиасообщение Грузия. Хотя у иностранцев будут требовать негативный тест на коронавирус. Также ожидается, что с этого дня откроются горнолыжные курорты Грузии, которые также были закрыты на время локдауна.

После 7 февраля планирует впускать иностранцев и Япония.

Дешевеет газ. На два месяца

С 1 февраля снизятся цены на газ для бытовых потребителей. Кабмин своим постановлением №25 от 18 января этого года отнес газ к товарам с высокой социальной значимостью и установил предельные цены на этот товар.

Согласно документу, с 1 февраля цена на газ не должна превышать 6 грн 99 коп. за кубометр. Причем это цена с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами до внутренних точек выхода из газотранспортной системы.

Некоторые поставщики после решения Кабмина понизили цену на газ даже больше, чем того требовал Кабмин. Так, "Нафтогаз" на февраль установил цену для населения на уровне 6,86 грн за кубометр (в январе было 7,22 грн).

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Низкая цена на газ, согласно постановлению, устанавливается на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года. То есть максимум на 2 месяца.

В Украине начнет работу новое-старое министерство

С февраля возобновит свою деятельность министерство аграрной политики и продовольствия. Напомним: в рамках оптимизации органов власти в сентябре 2019 года оно было ликвидировано. Точнее, присоединено к Министерству экономики. Теперь то решение отменили, и с 1 февраля Минагрополитики вновь станет самостоятельной единицей.

Возвращение министерства связывают с отменой моратория на продажу земли сельхозназначения и открытием рынка земли с июля 2021 года.

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Возглавлять министерство будет Роман Лещенко, которого назначили на должность министра 17 декабря. До этого времени Лещенко был Уполномоченным президента по земельным вопросам.

/ Фото: agropolit.com

В Минагрополитики будет 203 штатных сотрудника (а в Минэкономики станет на 203 сотрудника меньше). На балансе министерства разрешено иметь два легковых автомобиля.

Начинается регистрация на ВНО

В феврале традиционно начинается регистрация на внешнее независимое тестирование – ВНО.

Тем, кто в этом году планирует поступать в высшие учебные заведения, важно помнить, что сроки регистрации в этом году короче, чем в предыдущие годы. Раньше регистрация длилась почти два месяца, с начала февраля почти до конца марта. В этом же году она будет проходить с 1 февраля только до 5 марта. Такие сроки установлены приказом Минобразования №1210 от 30 сентября 2020 года.

Также напомним, что в этом году для 11-классников вводится еще одно обязательное ВНО – по математике (раньше был обязательным только украинский язык). Результаты этих ВНО будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию (державна підсумкова атестація – ДПА).

Китайский Новый год

Украинские зимние праздники уже позади. Но если кто-то грустит по этому поводу, в феврале можно отметить еще Новый год по Восточному календарю. Он наступит в момент второго новолуния от дня зимнего солнцестояния. А если точнее – 11 февраля в 21:05 по киевскому времени.

Однако первым днем нового года по Восточному календарю станет 12 февраля. Это будет Год Быка. Точнее, Год Белого Металлического Быка. Так что именно 11 и 12 февраля можно надевать что-то белое или серебристое. Ну и хотя бы в эти дни не поедать мясо покровителя года, чтобы не разгневать его.

С Новым годом Быка! / Фото: Depositphotos

Кстати, для поклонников магии чисел 12 февраля – особенный день. 12.02.2021 – это зеркальная дата. Нумерологи говорят, такие дни обладают особенно сильной энергетикой, которую можно использовать для достижения целей и старта новых проектов.

Какой будет погода в феврале и вовремя ли настанет весна – смотрите в сюжете:

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