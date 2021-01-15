Что изменится в магазинах и сфере услуг с 16 января

С 16 января 2021 года вступает в силу ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она гласит, что языком обслуживания потребителей в Украине теперь является только украинский.

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Это означает, что теперь предприятия и организации любой формы собственности и даже физические лица-предприниматели должны обслуживать своих покупателей и клиентов на государственном языке. То есть обращаться к ним по-украински и отвечать по-украински. Перейти на другой язык можно, только если клиент об этом попросит и если этот другой язык окажется "приемлемым для сторон".

Не только магазины

Сегодня больше всего о нововведении волнуются в магазинах. Ведь в этой сфере работают десятки тысяч людей, и далеко не все из них общаются на украинском.

Однако новшество касается не только магазинов. В законе речь идет обо всех категориях бизнеса, которые обслуживают клиентов. То есть эта норма распространяется в том числе на сотрудников банков и почтовых служб, работников медучреждений и музеев, на парикмахеров, массажистов, экскурсоводов, официантов и т. д.

Также обращаться по-украински к покупателям должны те лица и организации, которые предоставляют информацию о товарах. То есть сотрудники кол-центров и горячих линий, менеджеры, которые отвечают на вопросы покупателей по телефону, и т. д.

"Эти изменения касаются не только розничных магазинов, а всех субъектов, которые обслуживают потребителей, из разных сфер. В частности, в сфере торговли, здравоохранения, общественного питания, гостиничного бизнеса и т. д. Причем это касается сотрудников всех подразделений, которые непосредственно контактируют с потребителями, начиная от фронт-офисов (продавцы, работники кол-центров) и заканчивая сотрудниками бэк-офисов – руководителями или сотрудниками, которые, например, дают ответы на претензии потребителей", – комментирует Андрей Иванов, член Ассоциации юристов Украины, старший адвокат практики разрешения споров АО MORIS.

Интернет-торговля и сайты объявлений

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Изменения коснутся также интернет-магазинов и интернет-каталогов. Им предписано предоставлять информацию государственным языком. Однако не запрещено дублировать ее и на других языках.

Также требование относительно предоставления информации на государственном языке Украины касается производителей. При этом в законе указано, что в информации об изделиях (товарах), работах или услугах допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и греческого алфавитов.

"Требования статьи 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" распространяются, в том числе, на интернет-торговлю. Абсолютно на все сайты украинского сегмента Интернета, которые продают товары и услуги или предоставляют информацию о них. Это значит, что главные страницы интернет-магазинов и сайтов производителей тоже должны быть украиноязычными, хотя могут дублироваться, например, на русском или на английском языках. Сейчас еще часто встречаются сайты, у которых главная страница русскоязычная, а на украинскую версию нужно специально переключаться", – говорит Андрей Иванов.

Также, согласно букве закона, на украинском языке должны быть размещены объявления о продаже товаров или услуг, на соответствующих сайтах объявлений. Вопрос о том, как это будет контролироваться, и возможен ли такой контроль в принципе, мы сейчас не затрагиваем.

"В законе четко написано: производители, исполнители и продавцы товаров и услуг должны предоставлять потребителю информацию на государственном языке. И, на мой взгляд, эта норма не допускает двоякого толкования. И она должна была бы работать для тех, кто дает объявления о продаже товаров или услуг. Но как она будет работать на практике – сложно сказать", – признает Андрей Иванов.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят еще в 2019 году Верховной Радой прошлого созыва и в целом вступил в силу с 16 июля 2019 года. Однако многие его статьи вступают в силу позже. В этом году, в частности, следующие изменения ожидаются с 16 июля. Например, после этой даты Нацкомиссия по стандартам государственного языка должна будет определять уровни владения государственным языком и выдавать соответствующие сертификаты. Чиновники и даже военные командиры смогут получить ту или иную должность, только если владеют украинским языком на достаточном уровне. Претенденты на украинское гражданство обязаны будут успешно сдать экзамен, чтобы получить украинский паспорт. Предполагается и ряд других нововведений.

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Авторы: Тарас Левченко, Александр Махов, Роман Куприянов и Станислав Котик Видео: Сегодня

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