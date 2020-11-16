Что, кроме коронавируса? В Украину идут четыре гриппа-мутанта

Сочетание вируса гриппа и COVID-19 может привести к осложнениям

В ослабленную эпидемией коронавируса Украину идут четыре типа "обычного" гриппа. То есть ранее эти вирусы были обычными, и все циркулировали в стране. Но к нынешнему эпидсезону мутировали в новые штаммы.

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В соединении с COVID-19 это может привести к серьезным осложнениям.

Какие штаммы гриппа идут в Украину?

В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09 – так называемый свиной грипп, который вызвал пандемию в 2009-м;

вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – подтип свиного гриппа;

Реклама вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Откуда мы знаем, какие вирусы будут циркулировать?

При Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) действует Глобальная сеть эпиднадзора за гриппом. Эта организация следит за циркулирующими вирусами гриппа и оперативно выявляет новые.

Информацию о вирусах гриппа предоставляют национальные лаборатории по гриппу. На основе всех этих данных ВОЗ делает прогнозы циркуляции вирусов гриппа для Северного и Южного полушария.

Далее эти прогнозы используются для обновления состава вакцин против гриппа.

Чем отличаются вирусы гриппа?

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Гриппом A болеют многие виды живых существ, включая людей, птиц и свиней. Из-за множества потенциальных хозяев и способности генетически изменяться за короткое время вирусы гриппа А очень разнообразны.

Они способны вызвать пандемию. Это происходит, когда появляется вирус, который значительно отличается от циркулирующего штамма гриппа А.

Грипп A подразделяется на подтипы. Эти подтипы основаны на комбинации двух белков на поверхности вируса: гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N).

Например, наиболее распространенными подтипами гриппа A, которые сезонно вызывают заболевание у людей, являются H1N1 и H3N2. Вирусы гриппа А можно далее разбить на штаммы.

Грипп B обычно встречается только у людей. В отличие от гриппа A, грипп B не делится на подтипы. Но также можно определить конкретные вирусные линии и штаммы.

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В прошлом считалось, что заражение гриппом А более серьезно, чем гриппом В. Однако исследования 2015 года среди взрослых показало, что оба имеют подобные показатели заболеваемости и смертности.

Что опаснее: грипп или COVID-19?

И грипп, и COVID-19 – заразные респираторные заболевания. Но их вызывают разные вирусы: COVID-19 – новый коронавирус, называемый SARS-CoV-2, а грипп – вирусы гриппа.

Заболевания различаются скоростью распространения и летальностью. COVID-19 распространяется легче, чем грипп, и вызывает более серьезные заболевания.

Также может пройти больше времени, прежде чем у заболевших появятся симптомы, и люди могут дальше заражаться.

Летальность от коронавируса выше в сотни раз, нежели от сезонного гриппа. Пока ученые даже не могут назвать точный показатель летальности от коронавирусной инфекции – нужно больше времени для наблюдения, сбора информации и анализа.

Например, в США среди всех больных COVID-19 умерли почти 6%, а в Украине – 2,4%, сообщает Центр общественного здоровья. Для сравнения: от последствий "обычного" гриппа умирает 0,01% заболевших.

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В сочетании с гриппом заболевание COVID-19 может обернуться более сложной формой, считают врачи. Но проблема в том, что если два вируса встречаются в организме, то ведут себя непредсказуемо.

Еще одно важное отличие – наличие вакцины для защиты от гриппа. В настоящее время вакцины от COVID-19 не существует.

Сколько украинцев уже переболело гриппом?

В Украине не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа, отчитываются в Центре общественного здоровья. Летальных случаев от гриппа тоже не было в этом эпидсезоне.

Но есть сообщения о заболеваниях, подобных гриппу. С сентября выявили 118 пациентов с гриппоподобными заболеваниями.

Также растет заболеваемость ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) – она составляет 433,1 на 100 тыс. жителей. Это на 10,3% меньше, чем эпидпорог. Для сравнения: заболеваемость коронавирусом в Украине – 275,2 на 100 тыс. человек.

Что касается гриппа, то в прошлом году сезон гриппа начался в конце ноября и достиг пика в феврале.

В Украине уже есть вакцины от гриппа и хватит ли их?

В начале октября в Украину завезли первую партию вакцин против гриппа – 665 тысяч доз, отчитываются в Центре общественного здоровья.

Это четыре вакцины:

"Ваксигрипп Тетра", четырехвалентная (Франция) – 500 тыс. доз;

"Инфлувак", трехвалентная (Нидерланды) – 45 тыс. доз;

"ДжиСи Флю", трехвалентная (Южная Корея) – 100 тыс. доз;

"ДжиСи Флю", четырехвалентная (Южная Корея) – 20 тыс. доз.

Четырехвалентные вакцины защищают от всех четырех штаммов гриппа, которые, по прогнозам ВОЗ, будут циркулировать в наступающем сезоне.

Трехвалентные вакцины защищают от вируса гриппа A(H3N2), пандемического вируса A(H1N1) и вируса гриппа В одной из двух линий.

По данным Центра общественного здоровья, пока только 50 143 украинца вакцинировались от гриппа.

Прививки от гриппа защитят от COVID-19?

Хотя симптомы COVID-19 и гриппа могут быть похожими, их возбудители разные. Это означает, что прививка от гриппа не может защитить от COVID-19.

Но можно заразиться обоими вирусами одновременно, что может привести к серьезным осложнениям. Сделав прививку от гриппа, можно снизить общий риск для здоровья.

Вакцина дает 100%-ю гарантию защиты от гриппа?

Поскольку штаммы гриппа A и гриппа B сложные, то небольшое количество людей, получивших прививку от гриппа, все равно могут заболеть гриппом. Но это не значит, что следует отказаться от прививки. Просто вакцина не сделает вас неуязвимым.

Пожилые люди, дети и беременные женщины подвержены более высокому риску заболевания гриппом. Но вакцина защищает вас и окружающих примерно от половины всех вирусов гриппа. Результаты исследований показывают, что эффективность вакцины составляет 40-60%.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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