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Что нужно сделать, если подхватили COVID-19 – список первоочередных действий

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 06:00
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Прежде всего, нужно остаться дома и связаться со своим семейным врачом.
В случае заражения следует соблюдать рекомендации врача.
В случае заражения следует соблюдать рекомендации врача. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине бурлит новая волна коронавируса из-за распространения еще более заразного, чем предыдущие, штамма "Омикрон".

Сайт "Сегодня" рассказывает, что делать, если заболели COVID-19.

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Первоочередной алгоритм действий

В случае подозрения на заболевание коронавирусом следует сделать следующее:

  • остаться дома и не контактировать с другими людьми,
  • позвонить своему семейному врачу и проконсультироваться с ним,
  • описать врачу симптомы, а также рассказать о последних путешествиях или контактах с потенциально инфицированными людьми,
  • соблюдать рекомендации врача,
  • при неотложных состояниях – не сбивающаяся температура выше 38 и затрудненное дыхание – набирайте 103.

Кому нужно сообщить о болезни

Если вы получили положительный результат теста на COVID-19, сообщите об этом людям, с которыми имели контакт. Во время пандемии это проявление элементарной ответственности.

Речь идет о людях, с которыми контактировали, по крайней мере, несколько минут за два дня до и как минимум 10 дней после появления симптомов. Это могут быть:

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  • люди, с которыми вы живете;
  • друзья и другие члены семьи;
  • коллеги;
  • коллектив вашего ребенка – в школе или детском саду;
  • кто-либо другой, с кем вы контактировали.

При каких симптомах следует вызвать врача?

Не следует злоупотреблять вниманием медиков и вызывать бригады скорой при малейшем желании. Из-за большого количества звонков больные, наиболее нуждающиеся в помощи врача, могут просто умереть.

Врачей следует вызвать, если есть следующие симптомы:

  • боли в грудной клетке;
  • признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация менее 92% (измеряемая пульсоксиметром).

При инфицировании коронавирусом пациент должен быть под наблюдением своего семейного врача. В телефонном режиме можно сообщать о своем состоянии, изменении течения заболевания и ухудшении состояния. Именно врач принимает решение о госпитализации, опираясь на симптомы каждого конкретного больного.

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