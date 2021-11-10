Что опаснее – COVID-19 или грипп? Мы спросили у врача-инфекциониста

Грипп, как и ковид, может привести к летальному исходу, но коронавирус поражает большее количество людей

Если волна гриппа объединится с волной ковида, умерших будет больше / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-19 опаснее гриппа тем, что ковид поражает большее количество людей и из-за этой болезни больницы перегружены. При этом обе болезни могут иметь летальных исход и пренебрегать ими нельзя.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

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По его словам, любая болезнь, которая забирает жизни и может иметь тяжелую форму – опасна.

"Это касается и гриппа. Конечно, грипп не поражает всех людей, так, как это делает COVID-19. Есть определенные элементы, почему грипп этого не делает. COVID-19 перегружает нам больницы. Если придет грипп и объединится с COVID-19, то шансы смерти увеличатся в два раза. Например, я уже вакцинирован против гриппа, как и моя семья", - сказал Федор Лапий.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.