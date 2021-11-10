Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Что опаснее – COVID-19 или грипп? Мы спросили у врача-инфекциониста

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 ноября, 12:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Грипп, как и ковид, может привести к летальному исходу, но коронавирус поражает большее количество людей
Если волна гриппа объединится с волной ковида, умерших будет больше
Если волна гриппа объединится с волной ковида, умерших будет больше / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-19 опаснее гриппа тем, что ковид поражает большее количество людей и из-за этой болезни больницы перегружены. При этом обе болезни могут иметь летальных исход и пренебрегать ими нельзя.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Реклама

По его словам, любая болезнь, которая забирает жизни и может иметь тяжелую форму – опасна.

"Это касается и гриппа. Конечно, грипп не поражает всех людей, так, как это делает COVID-19. Есть определенные элементы, почему грипп этого не делает. COVID-19 перегружает нам больницы. Если придет грипп и объединится с COVID-19, то шансы смерти увеличатся в два раза. Например, я уже вакцинирован против гриппа, как и моя семья", - сказал Федор Лапий.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет

Подробнее
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

151 686

заболело за неделю в Украине

-1%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.09

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.21

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять