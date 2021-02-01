Что происходит с книгами Булгакова и Акунина в Украине?

В соцсетях и некоторых СМИ распространяют информацию, что в Украине теперь запрещено ввозить и печатать книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина.
Это не так и вы можете беспрепятственно читать этих авторов. Объясняем, что произошло и что на самом деле запретили.
Почему говорят о том, что Булгаков и Акунин запрещены в Украине?
Информация о запрете Булгакова и Акунина – искаженная.
В Украину запретили ввозить издание "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, издательства "Азбука-Аттикус" еще в 2018 году.
В предисловии к этому изданию упоминаются представители российского кино, которые публично поддержали военную интервенцию в Украине и внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Так что речь идет о запрете издания конкретного издательства. Роман "Мастер и Маргарита" в Украине не запрещен, как и остальные произведения Михаила Булгакова.
Что касается книг Бориса Акунина, то действительно запрещены две книги его авторства:
История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы
История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии
Причина в том, что эти книги транслируют имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами.
Кто составляет перечень запрещенных изданий?
В Украине действует экспертный совет при Госкомтелерадио, который принимает решение о запрете ввоза некоторых изданий из страны-агрессора.
Существует официальный перечень книг из РФ, которые запрещено ввозить в Украину. В него входит 292 издания.
Этот перечень постоянно обновляется с 2017 года, когда вступил в силу закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера".
Какую литературу запрещено ввозить в Украину?
Книги наугад никто не запрещает. Законом предусмотрены критерии, по которым экспертный совет принимает решение о запрете ввоза изданий.
Что должно быть в литературе, чтобы ее запретили в Украине:
риторика о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины;
пропаганда войны и совершения террористических актов;
разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды;
пропаганда страны-агрессора, ее органов власти и публичных лиц, которые поддерживают оккупацию территории Украины;
пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, их символики;
унижение и высмеивание герба, гимна и флага Украины;
пропаганда имперской геополитической доктрины, объединения народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии и служат идейным основанием возвращения Украины в сфере доминирования государства-агрессора.
Помимо этого, в Украину запретили ввозить ряд детских книг, которые выходили еще в советское время и пропитаны коммунистической идеологией, а также современные российские издания для детей и юношества, которые "распространяют мифы о сверхдержаве Россия или популяризируют российское оружие". В частности, издание "Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах" Жабцева.
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Константин Машовец
координатор ОО "Информационное сопротивление", член экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины
На самом деле никто не запрещал книги Булгакова. В предисловии от издательства содержится подрывной текст по Украине, а творчество писателя никто не запрещал. Этот вопрос искажается СМИ, аффилированные с российской пропагандистской машиной. Это такой прием информационной атаки на наше информационное пространство. То, что мы сейчас наблюдаем – это такой прием информационной войны, он называется "прицеп". Берут какой-то факт и цепляют негативный контекст и в таком виде распространяют для формирования негативного общественного мнения к украинской власти. Этот прием есть в любом учебнике информационного противоборства.