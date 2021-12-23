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Что скажешь, Илон Маск? В Днепре особняк сгорел из-за Tesla (фото, видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
23 декабря, 20:12
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Автомобиль стоял на зарядке в гараже, который расположен на первом этаже двухэтажного дома
В результате от авто почти ничего не осталось, а также серьезно пострадал дом.
В результате от авто почти ничего не осталось, а также серьезно пострадал дом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре произошел крупнейший пожар из-за Tesla, которая загорелась в гараже на зарядке. Из-за этого огонь перекинулся на большую часть двухэтажного дома.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Подробности пожара

Информация о пожаре поступила спасателям 23 декабря в 10:51. Возгорание возникло внутри двухэтажного жилого дома по улице Нахимова Центрального района города Днепр.

Огонь охватил помещение гаража, расположенного на первом этаже двухэтажного дома. Была угроза распространения пожара по всей площади дома.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за Tesla, которая стояла в гараже на зарядке. Воспламенился аккумулятор и огонь быстро распространился по первому этажу дома. От авто почти ничего не осталось.

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Масштабы пожара

В результате возгорания уничтожены вещи домашнего обихода, автомобиль Tesla и два мотоцикла внутри гаража. Повреждена внутренняя облицовка стен в коридоре дома, лестничная клетка, внутренняя и наружная облицовка стен дома. Общая площадь пожара составила 70 квадратов.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Чтобы полностью потушить огонь спасателям понадобилось полтора часа. Всего на место выезжали 23 человека и 6 пожарных машин.

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Пожар уничтожил Tesla и частично дом. Фото: ГСЧС

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