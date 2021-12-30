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Что спасет от "Омикрона" и будет ли новый локдаун: что происходит с COVID-19 в Украине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 09:11
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Новый штамм имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов
В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса
В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки 29 декабря зафиксировали 5930 новых случаев COVID-19. Эксперты уверяют, что новых тотальных локдаунов не будет, но еще не скоро страна перейдет в зеленую зону карантина. "Сегодня" собрал последние актуальные новости.

Данные за сутки

Так, за прошлые сутки:

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  • госпитализированы – 1747 человек;
  • летальных исходов – 278;
  • выздоровели – 10 369 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 660 620 человек;
  • выздоровели – 3 460 249 человек;
  • летальных исходов – 95 690;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 757 339.

За все время пандемии в Украине заболели 3 660 620 человек
За все время пандемии в Украине заболели 3 660 620 человек / Фото: Минздрав

За сутки 117 042 человека вакцинировали от COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3302 человека, бустерную дозу – 3672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.

Чем опасен "Омикрон"

Причиной новой волны заболевания в мире является дочерний вариант штамма "Омикрон". Он распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.

Две недели назад "Омикрон" составил 14% от обнаруженных в мире штаммов коронавируса, а в конце прошлой недели – уже 20%.

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Штамм "Омикрон" имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов. Но дочерние варианты "Омикрона" тоже имеют отличия практически во всех структурных элементах вируса.

В основном это "горячие точки", то есть многие уже наблюдались в других штаммах и вариантах, но имеют значение комбинации приобретенных мутаций, которые вместе могут придавать другие свойства, что требует тщательного анализа.

Поможет ли вакцинация:

Как известно, "Омикрон" назван штаммом, который вызывает беспокойство в первую очередь благодаря очень быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам. Ряд стран уже ввели своим гражданам 3-ю или 4-ю "бустерную" дозы вакцины, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии – покажет время.

Украина не станет зеленой в новом году

Как рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, зеленый уровень устанавливается для всей Украины одновременно. При этом переход в эту карантинную зону не ожидается еще в течение трех месяцев.

"Потому что заболеваемость в стране надо еще уменьшать в два-три раза", – отметил эксперт.

Будут ли в Украине новые локдауны

Украинские власти больше не планируют вводить в стране новые тотальные локдауны, как это делали раньше из-за эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что такое решение приняли из-за того, что в стране начали массовую вакцинацию против коронавируса.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100%", - сказал премьер.

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