Что такое ковид-паспорт и поможет ли он украинским туристам попасть в ЕС?

Украина готовится вводить ковид-паспорт через полтора месяца. В документ будут вносить информацию о вакцинации и ПЦР-тестах

В ЕС договорились о едином паспорте вакцинации. Коллаж "Сегодня"

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Украина введет ковид-паспорта с 1 июня. Это позволит вакцинированным украинцам въезжать в ЕС и другие страны в качестве туристов.

Документ будет в бумажном и электронном виде. Невакцинированные украинцы вряд ли этим летом смогут попасть в Европу как туристы.

Что такое ковид-паспорт?

Идея COVID-паспортов заключается в том, что их можно использовать для подтверждения статуса вакцинации во время путешествий.

Теоретически это означает, что путешественники могут легко перемещаться между странами без карантина.

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Сейчас ковид-паспорта – единственный вариант, который позволяет снять ограничения для вакцинированных людей, иначе такие запреты будут действовать еще несколько лет, считает Вадим Аристов, менеджер-стратег, инфекционист, директор Revival Institute for Future.

"И это не означает полный запрет путешествий для невакцинированных. При пересечении границы может быть два коридора. Один быстрый – через ковид-паспорт. Второй – длиннее: сдать ПЦР-тест перед путешествием, по приезде пройти самоизоляцию 7-14 дней и второе тестирование", – поясняет Аристов.

Как ковид-паспорт будет выглядеть?

Ковид-паспорт будет в двух вариантах: цифровой и бумажный. В документ внесут не только информацию о прививке. Например, в ЕС решили, что это будет сертификат с данными о прививке, отрицательном ПЦР-тесте или о выздоровлении после COVID-19.

Сертификат будет содержать QR-код, в котором будет "зашита" цифровая подпись Минздрава или больницы, которая выдала сертификат.

"Какие-то унифицированные паспорта будут появляться уже с середины июня. Однако страны, которые открываются, прежде всего требуют негативный ПЦР-тест", – говорит Владимир Царук, зампредседателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты.

Реклама Паспорт вакцинации будет в электронном и в бумажном виде. Фото: cdn.digitalhealth.net

Украинский ковид-паспорт будет действовать в других странах?

То, что в некоторых странах уже создали свои ковид-паспорта, может создать проблему, считает Александр Хмелевский, кандидат экономических наук. Например, свои образцы ковид-паспортов уже есть в Британии и в Китае.

"Уже сейчас нужно привести все документы к единому стандарту, иначе наличие различных документов в различных странах еще больше усложнит международные поездки", – уверен Хмелевский.

Что касается украинского ковид-паспорта, то в Минцифры заявляют, что как раз сейчас идет синхронизация всех документов с ЕС.

С 1 июля в Украине внедрят паспорта вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Смогут ли невакцинированные украинцы поехать в ЕС?

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Сейчас ЕС не пускает туристов из Украины или других стран, где эпидпорог выше, чем внутри Евросоюза. Пока в Украине заболеваемость выше. В прошлом году действовали такие же правила, и все лето эпидситуация в Украине была хуже, чем в ЕС.

Но в ЕС 1 июля вводят т. н. зеленые сертификаты. И далее все зависит от правил въезда в определенную страну. Где-то могут требовать только вакцинацию в ковид-паспорте, а где-то – или прививку, или тест с требованием самоизоляции.

Ковид-паспорта создадут большой прорыв для въезда в страны ЕС, но не для украинцев, уверен Царук.

"Для украинцев ковидные паспорта роли практически не играют. Украине до полной вакцинации далеко, поэтому будут требовать негативный ПЦР-тест, и не все страны. Какие-то потоки вакцинированных украинцев появятся осенью, когда пройдет основной туристический сезон", – прогнозирует Владимир Царук.

/ Фото: Getty Images

Как долго будет действовать ковид-паспорт?

Определенного срока действия ковид-паспортов еще нет. Если в паспорте указан только ПЦР-тест, то, вероятно, его действие будет ограничено 72 часами, как и сейчас. По поводу вакцины в ЕС нет единого мнения, и решение о сроках оставили за каждой страной. Рекомендованный срок действия паспорта с вакцинацией в ЕС – 180 дней, такие же сроки для тех, кто выздоровел после COVID-19.

Но абсолютно точно, что ковид-паспорта будут требовать, пока пандемия будет продолжаться, уверен Царук.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.