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Побочные реакции на вакцину – легкие, тяжелые, стоит ли их бояться – мнение инфекцинистов

10 марта, 06:00

Виталий Андроник Виталий Андроник

Чем больше будут вакцинировать людей, тем больше будет появляться сообщений о побочных реакциях, говорит инфекционист

Только в Украине начали вакцинировать от COVID-19 – сразу же начали появляться сообщение о побочных реакциях. Иногда кажется, сообщений в СМИ больше, чем самих побочных реакций. Многие опасаются.

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Самое главное тут в степени тяжести реакций. Например, в первые дни вакцинации некоторые политики утверждали, что в Одессе половина привитых медиков в тяжелом состоянии. Но оказалось, что у них всего лишь покраснение на месте укола. У некоторых повысилась температура. Подобные реакции описаны в инструкции к препарату и являются стандартными для многих других вакцин.

Какие реакции на вакцину существуют стандартными, а какие можно называть тяжелыми, разбирался сайт "Сегодня".

Какие бывают реакции на вакцину?

Какая побочная реакция считается обычной, а какая тяжелой – сказано в Порядке осуществления фармаконадзора.

Легкой реакцией считается та, что описана производителем вакцины и не составляет угрозы для жизни и не требует госпитализации.

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Серьезная побочная реакция может угрожать жизни, требует госпитализации, вызывает нетрудоспособность или инвалидность или приводит к смерти.

Все вакцины имеют, в основном, умеренные побочные эффекты. Есть такие, которые можно вылечить обычными обезболивающими.

Все побочные реакции на вакцинацию всегда описывают в инструкции, поэтому они предсказуемы.

"На введение любой вакцины может быть какая-то реакция. Например, покраснение и боль в месте укола, небольшое повышение температуры. И это единичные случаи, которые связывают с вакцинацией, никак не вредят здоровью и даже могут быть не у всех. Но, конечно, о побочных реакциях мы будем еще слышать все чаще, потому что будет вакцинироваться все больше людей", – говорит инфекционист Инна Андрусович.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

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Серьезные побочные реакции крайне редки – десятые доли процента. Это случаи, когда человеку нужна медицинская помощь. Например, это может быть анафилактический шок – тяжелая аллергическая реакция, которая может возникнуть в результате прививки. Если не оказать медпомощь, то это может угрожать жизни. Чтобы избежать серьезных побочных реакций, в первые 30 минут вакцинированный должен находиться под наблюдением врачей. Это тот период, когда могут быть осложнения.

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Какие побочные реакции могут быть после Covishield?

В Украине сейчас используется вакцина Covishield/AstraZeneca, и поэтому к ней приковано больше внимания.

В исследовании вакцины перечислены такие реакции, которые проявляются часто:

  • чувствительность в месте инъекции (63,7%);
  • боль в месте инъекции (54,2%);
  • головная боль (52,6%);
  • усталость (53,1%);
  • боль в мышцах (44,0%);
  • слабость (44,2%);
  • повышенная температура (33,6%);
  • лихорадка ≥38 °C (7,9%);
  • озноб (31,9%);
  • боль в суставах (26,4%);
  • тошнота (21,9%).

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

И некоторые побочные эффекты, которые случаются гораздо реже:

  • головокружение;
  • снижение аппетита;
  • боль в животе;
  • увеличены лимфатические узлы;
  • чрезмерное потоотделение, зуд или сыпь.

Побочные реакции, как правило, были более мягкими и проявлялись реже у пожилых людей (65 лет и старше), чем у молодых.

Что касается тяжелых побочных реакции, то они были в 0,4% среди тех, кто получил вакцину во время исследований.

В Великобритании вакцину AstraZeneca используют с 9 декабря 2020-го. Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров уже опубликовало первый доклад. За 2,5 месяца в Британии привили 600 тыс. человек именно вакциной AstraZeneca. Тяжелые аллергические реакции (анафилаксия) были у 150 человек. Это 0,025%.

В Британии не связывают смерти после прививания с самой вакциной. Всего с декабря было 244 сообщения о смерти тех, кто ранее получил вакцину AstraZeneca.

"Большинство из этих сообщений касались пожилых людей или людей с хронической болезнью. Использование AstraZeneca быстро возросло, как и сообщения о летальных случаях после вакцинации, однако это не означает связь между вакцинацией и летальными исходами. Изучение отдельных случаев и отчетности не свидетельствует о том, что вакцина сыграла роль в смерти", – отмечается в докладе Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров Великобритании.

В Агентстве добавляют, что на время составления доклада более 120 000 человек в Великобритании умерли в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. Это почти в 1000 раз больше, чем случаев тяжелой реакции на вакцину.

Также "Сегодня" писали, что Украина зарегистрировала вакцину от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech Ltd, 1 900 000 доз которой уже согласился купить Минздрав.

В январе бразильский биотехнологический центр Институт Бутантан провел исследования, согласно которым общая эффективность вакцины CoronaVac оказалась 50,38%. Позже в "Лекхим" заявили, что испытания в Турции показали значительно более высокий показатель – 83,5%. Кроме того, эта вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализации в 100% случаев.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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реакция вакцина AstraZeneca Covishield

Источник: Сегодня

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