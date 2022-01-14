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Что такое метеозависимость и как с ней бороться? Врач ответила

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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14 января, 07:00
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Во время резких изменения погоды нужно сохранять эмоциональную уравновешенность и избегать конфликтов
Организм метеозависимых людей просто не успевает адаптироваться к изменениям / Коллаж "Сегодня"
Организм метеозависимых людей просто не успевает адаптироваться к изменениям / Коллаж "Сегодня"

В Украине прогнозируют резкое потепление, а из-за этого дискомфорт могут ощущать метеозависимые украинцы. В этот период важно не нагружать себя эмоционально, физически и психически, чтобы этого избежать.

Сайт "Сегодня" узнал, что такое метеозависимость и как это влияет на организм человека.

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Что это такое?

Метеозависимость – это повышенная чувствительность вегетативной нервной системы к электромагнитным колебаниям, обусловленных резким температурным перепадом (до 10 градусов) и иными погодными явлениями.

Об этом рассказала доцент кафедры семейной медицины и амбулаторно-поликлической помощи Нацуниверситета охраны здоровья имени Шупика, глава Ассоциации семейных врачей Киева Людмила Матвиец.

"Наименьшие раздражители при таких погодных условиях вызывают дисфункциональные вегетативные нарушения. Из-за резкого перепада температуры воздуха может меняться артериальное давление, появляться головная боль, обусловленная спазмами сосудов. У метеозависимых людей снижены адаптационные возможности структур вегетативной нервной системы, что объясняет ее дисфункцию", – добавляет Людмила Матвиец.

Организм не успевает адаптироваться

По словам медика, организм метеозависимых людей просто не успевает адаптироваться к изменениям.

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"Метеозависимым людям следует избегать рискованного поведения по отношению к своему организму. Важно в этот период не нагружать себя эмоционально, физически и психически. По возможности нужно сохранять эмоциональную уравновешенность, избегать конфликтов. Также тем, кто принимает лекарства – важно контролировать артериальное давление ежедневно утром и вечером, пока погода нестабильна или есть жалобы на самочувствие", – говорит Людмила Матвиец.

Поможет врач

Также в этот период, по совету врача, полезно добавить препараты группы ноотропов. Они обеспечивают нормальный тонус сосудов и улучшают самочувствие.

"Если давление повышено, то нужно посоветоваться со своим семейным доктором и, возможно увеличить дозу принимаемого лекарства", – резюмировала специалист.

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