Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Что такое закрытое небо – как НАТО может защитить нас от бомбардировок и почему не делает этого

Аналитика "Сегодня"
Андрей Хрусталев Андрей Хрусталев Событийный лидер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Разбираемся, почему воздушные тревоги могут стать в ближайшее время главной нашей проблемой и сможет ли Украина противостоять атакам с воздуха.
Главная угроза безопасности Украины сейчас – с воздуха
Главная угроза безопасности Украины сейчас – с воздуха

Главная угроза сейчас – это бомбардировки украинских городов и других критически важных объектов. Защититься от этих бомбардировок имеющимися средствами Украина полностью не может. Могло бы помочь НАТО. Украинские власти постоянно просят закрыть небо над Украиной. В ответ – на официальном уровне тишина. Даже если альянс не может закрыть небо, кое-что предпринять он все-таки может.

В предыдущих обзорах ситуации "Сегодня" уже предупреждало, что обстрелы украинских городов усилятся. Сейчас ситуация именно такая: ДРГ становится меньше. С танковыми колоннами оккупантов ЗСУ могут справиться. Нерешенным остается вопрос угрозы с воздуха.

Плохая новость в том, что Россия еще и не начала по-настоящему эксплуатировать арсенал своих опасных "воздушных" игрушек. А этот арсенал может нанести колоссальный урон нашей стране и забрать большое количество жизней.

Вот что есть в арсенале московского фюрера:

  • кассетные боеприпасы – это бомбы, начиненные мини-боеприпасами как правило, минами, разлетающимися в разные стороны от первоначальной детонации; следы на стенах разрушенных домов в Бородянке и Харькове могут указывать на применение кассетных боеприпасов (хотя это неточно);
  • боеприпасы объемного взрыва (БОВ) – детонацию предваряет моментальное распыление большого количества горючего вещества, что повышает силу ударной волны во много раз, такие боеприпасы возможно уже применялись в пригородах Харькова;
  • термобарический боеприпас ("ваккумная бомба") – по сути, усовершенствованный БОВ, используется другой принцип детонации, благодаря чему боеприпас получается гораздо компактнее. Как следствие, большие термобарические боеприпасы имеют разрушительную силу, сопоставимую с ядерным оружием. Но не оставляют после себя радиоактивного загрязнения. Такие снаряды пока не применялись в Украине. Однако, как сообщает Би-Би-Си, уже сейчас Россия подвозит их к украинским границам.

Взрыв термобарической бомбы – похож на ядерный
Взрыв термобарической бомбы – похож на ядерный / Фото: wikipedia.org

Также агрессор нынешние (обычные) бомбардировки может дополнить ковровыми. Это такой вариант бомбежки городов, при котором происходит тотальное разрушение зданий и объектов инфраструктуры.

Так бомбили Дрезден в 1945. Россия ковровые бомбардировки устраивала в Чечне.

Для варварского уничтожения украинских городов могут быть использованы имеющиеся на вооружении РФ сверхзвуковые самолеты, например, Ту-22-М. Этот бомбардировщик может нести на борту до 45 тонн бомб.

Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22-М3 применялся в Чечне и Грузии
Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22-М3 применялся в Чечне и Грузии / Фото: wikipedia.org

Доставлять боеприпасы такого рода могут российские крылатые или балистические ракеты. Например, Искандеры. Россия уже обстреливала ими украинскую территорию.

Судя по телефонному разговору путина и Макрона, который состоялся 3 марта, российский фюрер отступаться не намерен. Будет последовательно увеличивать количество бомбардировок и одновременно выдвигать новые требования на переговорах с украинской стороной, второй раунд которых состоялся тоже 3 марта (стороны не договорились ни о чем, кроме гуманитарных коридоров). Именно эту тактику путин озвучил президенту Франции.

Зеленский в курсе о воздушной угрозе?

Конечно! Лучшая защита, которая может быть в такой ситуации – закрыть небо для любых перелетов над Украиной. Будь то ракета или самолет. Но НАТО отказывает нам в таком виде защиты.

На пресс-конференции для иностранных журналистов 2 марта Владимир Зеленский на этот счет высказался очень эмоционально:

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если не можете сделать это сейчас, скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны отлететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента".

Чтобы понять, почему НАТО не может закрыть небо для Украины, нужно разобраться в самой сути того, что такое "закрытое небо".


Что такое "закрытое небо"?

Закрытое небо – это система противовоздушной обороны НАТО. Само НАТО термин "закрытое небо" не использует.

У ПВО НАТО вообще нет единого названия. ПВО НАТО – это сразу несколько разных систем защиты от самолетов и ракет противника, связанных между собой. Самая известная часть "закрытого неба" – Active Layered Theater Ballistic Missile Defence. Это континентальный щит противоракетной обороны НАТО.

Система фантастическая. Она состоит из истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35, которые ведут постоянное дежурство на большой высоте. Такие самолеты оснащены высокочувствительными РЛС. Несколько F-35 могут контролировать целое полушарие, отмечая места запуска ракет и определяя возможные траектории их полета.

Истребитель-бомбардировщик F-35 – элемент европейской системы ПРО, которую у нас называют "закрытое небо"
Истребитель-бомбардировщик F-35 – элемент европейской системы ПРО, которую у нас называют "закрытое небо"

Данные от F-35 поступают на наземные РЛС и в центры управления, которые запускают и направляют ракеты-перехватчики.

Цена этой системы, которая все еще продолжает развертываться в Европе, составляет несколько триллионов долларов (точно неизвестно, сколько). Цена одного F-35 – более миллиарда.

Но игра стоит свеч. Фактически эта система ПРО может уничтожить любое количество вражеских целей, даже выпущенных одновременно.


Почему НАТО не применяет щит для Украины

Щит на 90% развернут над странами НАТО, и уже работает. Парадокс в том, что именно эта, самая классная составляющая "закрытого неба" – причина наших проблем.

Президент США Барак Обама объявил о начале реализации проекта в 2009 году. И разумеется путин тут же заявил, что он против. Что вполне логично: система ПРО НАТО делала Европу недосягаемой для его ракет.

При этом российские системы ПВО С-200, С-300 не могут ничего сделать с F-35. И по оценкам западных экспертов еще лет 20 противопоставить этим самолетам России нечего. А ведь эти самолеты могут и обороняться, и атаковать.

По мнению России, создавая свою систему ПРО, НАТО нарушила договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Одним словом, ситуация уже в нулевых в этом направлении сильно накалилась.

И теперь НАТО боится, что применение этой системы ПРО для защиты Украины приведет к прямому военному конфликту с Россией. Путин будет пытаться уничтожить базы ПРО НАТО в Польше, Румынии и Чехии. НАТО ударит в ответ. Начнется Третья мировая, окончание которой может быть только одно – конец цивилизации, гибель человечества.


Тупик? Или Украина что-то может сделать?

Неизвестно, станет ли путин на самом деле атаковать ПРО НАТО, если небо над Украиной все-таки закроют. Он неоднократно говорил о намерении ударить по Европе, если та "впишется" за нас открыто. Но ударит ли на самом деле – вопрос. Просто его еще никто не ставил в подобные условия.

В прошлом, во всех случаях (Грузия, Донбасс, Сирия) НАТО предпочитало с ним не связываться. Ну, а если все-таки решит проявить силу?

А значит, Зеленский правильно делает, что продолжает настаивать на "закрытом небе". В Европе уже появляются силы, готовые поддержать нашего президента. Пока что они в меньшинстве.

Для нас "закрытое небо" – это спасение. И это может кардинально поменять ход войны.


Есть ли другие решения? Может "железный купол"?

Железный купол (Кипат барзель) – система ПВО Израиля – нам не подходит. Эта система хорошо себя показала. Но она рассчитана на неуправляемые ракеты малой и средней дальности. Против российских Искандеров купол вероятно не защитит.

Чтобы построить собственный Железный купол, нужны не только технологии и зенитные комплесы. Систему еще нужно развернуть, обучить специалистов, провести испытания, учения. У нас не осталось времени.

Запуск ракеты-перехватчика в Израиле из зенитно-ракетного комплекса, входящего в систему ПВО Железный купол
Запуск ракеты-перехватчика в Израиле из зенитно-ракетного комплекса, входящего в систему ПВО Железный купол / Фото: wikipedia.org

Но чем на самом деле мог бы помочь Запад – так это передать Украине свои тактические системы ПВО. Такие, как Patriot или THAAD. Эти системы, пусть и не на 100%, могли бы значительно улучшить ситуацию. Многие такие системы мобильные и универсальные – годятся для уничтожения ракет и самолетов.

Тут есть хорошие новости! По некоторым данным Украина сейчас ожидает поступления (может не упомянутых выше, но подобных) средств ПВО. Сроки, типы систем, конечно, секрет.

Американский ЗРК Patriot на военной базе на Тайване, в зоне потенциального конфликта с Китаем
Американский ЗРК Patriot на военной базе на Тайване, в зоне потенциального конфликта с Китаем

Есть еще один секрет: даже само НАТО не знает точно, насколько их тактическое ПВО эффективно против высокоточного оружия путина. Как раз будет возможность проверить на практике. Для Украины это хороший шанс и большая надежда. Как раз 3 марта Венгрия, ранее активно сопротивлявшаяся, разблокировала поставки ПВО НАТО для Украины.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Украину ждет второй "Чернобыль"? Что будет, если оккупанты взорвут Запорожскую АЭС Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день девятый. Силы оккупантов на исходе, кадыровцы обстреляли самую большую АЭС в Европе – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять