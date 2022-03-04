Что такое закрытое небо – как НАТО может защитить нас от бомбардировок и почему не делает этого

Разбираемся, почему воздушные тревоги могут стать в ближайшее время главной нашей проблемой и сможет ли Украина противостоять атакам с воздуха.

Главная угроза безопасности Украины сейчас – с воздуха

Главная угроза сейчас – это бомбардировки украинских городов и других критически важных объектов. Защититься от этих бомбардировок имеющимися средствами Украина полностью не может. Могло бы помочь НАТО. Украинские власти постоянно просят закрыть небо над Украиной. В ответ – на официальном уровне тишина. Даже если альянс не может закрыть небо, кое-что предпринять он все-таки может.

В предыдущих обзорах ситуации "Сегодня" уже предупреждало, что обстрелы украинских городов усилятся. Сейчас ситуация именно такая: ДРГ становится меньше. С танковыми колоннами оккупантов ЗСУ могут справиться. Нерешенным остается вопрос угрозы с воздуха.

Плохая новость в том, что Россия еще и не начала по-настоящему эксплуатировать арсенал своих опасных "воздушных" игрушек. А этот арсенал может нанести колоссальный урон нашей стране и забрать большое количество жизней.

Вот что есть в арсенале московского фюрера:

кассетные боеприпасы – это бомбы, начиненные мини-боеприпасами как правило, минами, разлетающимися в разные стороны от первоначальной детонации; следы на стенах разрушенных домов в Бородянке и Харькове могут указывать на применение кассетных боеприпасов (хотя это неточно);

– это бомбы, начиненные мини-боеприпасами как правило, минами, разлетающимися в разные стороны от первоначальной детонации; следы на стенах разрушенных домов в Бородянке и Харькове могут указывать на применение кассетных боеприпасов (хотя это неточно); боеприпасы объемного взрыва (БОВ) – детонацию предваряет моментальное распыление большого количества горючего вещества, что повышает силу ударной волны во много раз, такие боеприпасы возможно уже применялись в пригородах Харькова;

– детонацию предваряет моментальное распыление большого количества горючего вещества, что повышает силу ударной волны во много раз, такие боеприпасы возможно уже применялись в пригородах Харькова; термобарический боеприпас ("ваккумная бомба") – по сути, усовершенствованный БОВ, используется другой принцип детонации, благодаря чему боеприпас получается гораздо компактнее. Как следствие, большие термобарические боеприпасы имеют разрушительную силу, сопоставимую с ядерным оружием. Но не оставляют после себя радиоактивного загрязнения. Такие снаряды пока не применялись в Украине. Однако, как сообщает Би-Би-Си, уже сейчас Россия подвозит их к украинским границам.

Взрыв термобарической бомбы – похож на ядерный / Фото: wikipedia.org

Также агрессор нынешние (обычные) бомбардировки может дополнить ковровыми. Это такой вариант бомбежки городов, при котором происходит тотальное разрушение зданий и объектов инфраструктуры.

Так бомбили Дрезден в 1945. Россия ковровые бомбардировки устраивала в Чечне.

Для варварского уничтожения украинских городов могут быть использованы имеющиеся на вооружении РФ сверхзвуковые самолеты, например, Ту-22-М. Этот бомбардировщик может нести на борту до 45 тонн бомб.

Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22-М3 применялся в Чечне и Грузии / Фото: wikipedia.org

Доставлять боеприпасы такого рода могут российские крылатые или балистические ракеты. Например, Искандеры. Россия уже обстреливала ими украинскую территорию.

Судя по телефонному разговору путина и Макрона, который состоялся 3 марта, российский фюрер отступаться не намерен. Будет последовательно увеличивать количество бомбардировок и одновременно выдвигать новые требования на переговорах с украинской стороной, второй раунд которых состоялся тоже 3 марта (стороны не договорились ни о чем, кроме гуманитарных коридоров). Именно эту тактику путин озвучил президенту Франции.

Зеленский в курсе о воздушной угрозе?

Конечно! Лучшая защита, которая может быть в такой ситуации – закрыть небо для любых перелетов над Украиной. Будь то ракета или самолет. Но НАТО отказывает нам в таком виде защиты.

На пресс-конференции для иностранных журналистов 2 марта Владимир Зеленский на этот счет высказался очень эмоционально:

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если не можете сделать это сейчас, скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны отлететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента".

Чтобы понять, почему НАТО не может закрыть небо для Украины, нужно разобраться в самой сути того, что такое "закрытое небо".



Что такое "закрытое небо"?

Закрытое небо – это система противовоздушной обороны НАТО. Само НАТО термин "закрытое небо" не использует.

У ПВО НАТО вообще нет единого названия. ПВО НАТО – это сразу несколько разных систем защиты от самолетов и ракет противника, связанных между собой. Самая известная часть "закрытого неба" – Active Layered Theater Ballistic Missile Defence. Это континентальный щит противоракетной обороны НАТО.

Система фантастическая. Она состоит из истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35, которые ведут постоянное дежурство на большой высоте. Такие самолеты оснащены высокочувствительными РЛС. Несколько F-35 могут контролировать целое полушарие, отмечая места запуска ракет и определяя возможные траектории их полета.

Истребитель-бомбардировщик F-35 – элемент европейской системы ПРО, которую у нас называют "закрытое небо"

Данные от F-35 поступают на наземные РЛС и в центры управления, которые запускают и направляют ракеты-перехватчики.

Цена этой системы, которая все еще продолжает развертываться в Европе, составляет несколько триллионов долларов (точно неизвестно, сколько). Цена одного F-35 – более миллиарда.

Но игра стоит свеч. Фактически эта система ПРО может уничтожить любое количество вражеских целей, даже выпущенных одновременно.



Почему НАТО не применяет щит для Украины

Щит на 90% развернут над странами НАТО, и уже работает. Парадокс в том, что именно эта, самая классная составляющая "закрытого неба" – причина наших проблем.

Президент США Барак Обама объявил о начале реализации проекта в 2009 году. И разумеется путин тут же заявил, что он против. Что вполне логично: система ПРО НАТО делала Европу недосягаемой для его ракет.

При этом российские системы ПВО С-200, С-300 не могут ничего сделать с F-35. И по оценкам западных экспертов еще лет 20 противопоставить этим самолетам России нечего. А ведь эти самолеты могут и обороняться, и атаковать.

По мнению России, создавая свою систему ПРО, НАТО нарушила договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Одним словом, ситуация уже в нулевых в этом направлении сильно накалилась.

И теперь НАТО боится, что применение этой системы ПРО для защиты Украины приведет к прямому военному конфликту с Россией. Путин будет пытаться уничтожить базы ПРО НАТО в Польше, Румынии и Чехии. НАТО ударит в ответ. Начнется Третья мировая, окончание которой может быть только одно – конец цивилизации, гибель человечества.



Тупик? Или Украина что-то может сделать?

Неизвестно, станет ли путин на самом деле атаковать ПРО НАТО, если небо над Украиной все-таки закроют. Он неоднократно говорил о намерении ударить по Европе, если та "впишется" за нас открыто. Но ударит ли на самом деле – вопрос. Просто его еще никто не ставил в подобные условия.

В прошлом, во всех случаях (Грузия, Донбасс, Сирия) НАТО предпочитало с ним не связываться. Ну, а если все-таки решит проявить силу?

А значит, Зеленский правильно делает, что продолжает настаивать на "закрытом небе". В Европе уже появляются силы, готовые поддержать нашего президента. Пока что они в меньшинстве.

Для нас "закрытое небо" – это спасение. И это может кардинально поменять ход войны.



Есть ли другие решения? Может "железный купол"?

Железный купол (Кипат барзель) – система ПВО Израиля – нам не подходит. Эта система хорошо себя показала. Но она рассчитана на неуправляемые ракеты малой и средней дальности. Против российских Искандеров купол вероятно не защитит.

Чтобы построить собственный Железный купол, нужны не только технологии и зенитные комплесы. Систему еще нужно развернуть, обучить специалистов, провести испытания, учения. У нас не осталось времени.

Запуск ракеты-перехватчика в Израиле из зенитно-ракетного комплекса, входящего в систему ПВО Железный купол / Фото: wikipedia.org

Но чем на самом деле мог бы помочь Запад – так это передать Украине свои тактические системы ПВО. Такие, как Patriot или THAAD. Эти системы, пусть и не на 100%, могли бы значительно улучшить ситуацию. Многие такие системы мобильные и универсальные – годятся для уничтожения ракет и самолетов.

Тут есть хорошие новости! По некоторым данным Украина сейчас ожидает поступления (может не упомянутых выше, но подобных) средств ПВО. Сроки, типы систем, конечно, секрет.

Американский ЗРК Patriot на военной базе на Тайване, в зоне потенциального конфликта с Китаем

Есть еще один секрет: даже само НАТО не знает точно, насколько их тактическое ПВО эффективно против высокоточного оружия путина. Как раз будет возможность проверить на практике. Для Украины это хороший шанс и большая надежда. Как раз 3 марта Венгрия, ранее активно сопротивлявшаяся, разблокировала поставки ПВО НАТО для Украины.