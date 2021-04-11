Что-то пошло не так: Минздрав обновил зоны карантина

В воскресенье, 11 апреля, Минздрав обновил перечень регионов по зонам карантина. Несмотря на то что в Кабмине анонсировали выход Закарпатской области из красной зоны, она все еще там остается.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, по состоянию на 11 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей:
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
За последние сутки Харьковская область перешла из оранжевой в красную зону. Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Местные власти приняли решение ужесточить карантин с 10 апреля. Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме. Ограничения ввели не только в области, но и в Харькове.
Закарпатская область неожиданно осталась в красной. Хотя министр Кабинета министров Олег Немчинов анонсировал изменения.
"По результатам Государственная комиссия решила отменить: – с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности", – написал он.
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В оранжевой зоне карантина находятся:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
В желтой зоне традиционно находится Херсонская область, а 10 апреля к ней присоединилась Ивано-Франковская.
Напомним, в Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели.
Отметим, что в Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля. Там продолжают действовать все карантинные ограничения, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.
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