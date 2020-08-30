"Что-то взаимодействует с человечеством, но мы не знаем, что": зачем украинские ученые исследуют НЛО, полтергейст и круги на полях

"Зонд" – это единственная в Украине научная организация, которая изучает аномальные явления. Центр работает уже 16 лет.

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Часть сообщений об аномальных аэрокосмических явлениях Центр получает через сеть метеорологических станций. Если работник метеостанции видит аномалию, то он заполняет специальную анкету и отправляет сообщение в "Зонд". Но, большинство заявлений о НЛО и аномальных явлениях (АЯ) ученые получают от очевидцев.

Некоторые исследования, которые проводит организация, – это продолжение изучения аномалий, которые проводились еще в советское время. С 1980 по 1991 года в УССР работала Комиссия по изучению аномальных явлений, созданная учеными, в частности, при содействии ныне покойного главы НАН Украины Бориса Патона. А в 2004-м бывшие члены советской организации и новое поколение ученых создали Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий (УНИЦА) "Зонд" при факультете авиационных и космических систем Киевского политехнического института.

Сайт "Сегодня" пообщался с Артемом Билыком, кандидатом технических наук, доцентом и председателем Центра изучения аномалий "Зонд" о том, существуют ли инопланетяне, где в Украине находится телепортационный портал и почему не стоит есть пшеницу с кругов на полях.

- Давайте определим, что такое вообще аномалии и какие из аномалий изучает Центр?

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- УНИЦА "Зонд" рассматривает аномалии как непериодические кратковременные явления в окружающей среде, проявления или характеристики которых нельзя сопоставить с известными явлениями антропогенного или природного происхождения.

В каждом свидетельстве мы пытаемся выявить факторы аномальности. Это характеристики, которые отличают явления из числа тех, характеристики которых известны. Например, регистрируется объект, летящий в небе. Возможно, по размерам он соответствует самолету, но его форма не аэродинамическая, или он демонстрирует повороты под прямым углом на огромной скорости, его ускорение может превышать сопоставимые ускорения подобных известных летательных аппаратов, и тому подобное. Тогда это факторы аномальности, которые и составляют научный интерес.

Кадр из видео наблюдения АЯ в с.Вольное Криворожского р-на Днепропетровской области 2012. Объект имеет выраженную неаэродинамическую, аномальную форму

Надо сказать, что до 90% сообщений, приходящих к нам, объясняются обычными причинами: китайские фонарики, звезды, планеты, самолеты, воздушные шарики, отблески фонарей на облаках и тому подобное. Последний год отметился массовыми наблюдениями спутников "Старлинк" Илона Маска, которые выстраивались в ряд и создавали иллюзию сигарообразного объекта, о чем сообщали очевидцы. Сейчас уфологические исследования стали более сложными, потому что даже на небольшом клочке неба за час пролетает 30-40 спутников, из них подавляющее большинство – это "Старлинк". Также недавно был парад планет и люди сообщали о планетах, как о неизвестном объекте, или о международной космической станции (МКС) – это самый яркий движущийся объект на нашем небе. Но ее траектория прохождения по небосводу известна и, когда человек сообщает об НЛО, мы обязательно сверяем время наблюдения с графиком движения искусственных спутников. Но, несмотря на это, около 10-15% сообщений остаются по результатам исследований неотождествленными с чем-то. Это и представляет для нас научный интерес, позволяет выдвигать гипотезы, проводить эксперименты.

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Каждый случай мы тщательно анализируем, у нас есть математические модели отождествления, компьютерные инструменты, благодаря которым мы делаем вывод: это явление аномальное или объясняется обычными причинами.

Больше всего сообщений об НЛО мы получаем летом с Киевщины и южных областей. Это связано, прежде всего, с плотностью населения, и пребыванием летом на природе, когда люди чаще смотрят на небо.

Мы настроены очень оптимистично, поскольку все развитые страны занимаются изучением аномальных явлений и аномальных аэрокосмических явлений, в частности. Вот недавно США заявили, что создают очередную официальную программу. Таких программ уже было много, одна из наиболее известных – "Голубая книга"; недавно даже вышел художественный сериал о ней.

Исследование НЛО имеет два ключевых аспекта:

Первый – это получение новейших технологий, потому что, изучая объекты, которые намного превосходят характеристики известных нам технических средств, мы можем выйти на путь научного открытия, расширить знания о мире. Понимание того, откуда появляются НЛО и как они двигаются, может быть ключом к разработке реальной космологической модели Вселенной. Второй аспект – это национальная безопасность. В частности, неопознанные объекты могут быть разведывательными беспилотниками России. Во время наиболее активной фазы войны на востоке Украины люди часто сообщали именно о дронах, как об НЛО.

Украина обязана системно изучать такие явления, потому что неизвестный аномальный объект может оказаться, например, потерянным аэростатом, что представляет угрозу для полетов. Также важен экологический аспект. Следует отметить, что взаимодействие неизвестных явлений с флорой, фауной и людьми часто имеет на них негативное или неизвестное влияние. Например, мы изучаем феномен "кругов на полях". Был случай в поселке Кордышевка Винницкой области в 2011 году, когда специальные исследования образцов в лабораториях установили, что в этих образованиях изменилась биохимия пшеницы и химия почвы. То есть пшеница имеет аномальные свойства. Но поскольку у нас нет никакого регулирования – эту пшеницу собрали и мы или вы могли потенциально съесть хлеб из нее. Это недопустимо с точки зрения научного подхода и безопасности населения, надо изучать неизвестное, а не закрывать на него глаза.

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- Сколько сотрудников в вашем Центре?

- Изучение аномальных явлений – это мультидисциплинарное направление. Поэтому в состав нашей организации входят биологи, физики, радиоэлектроники, инженеры, экологи и специалисты по видео-, фотосъемке и другие. В общем, в Украине у нас около 20 человек. Наша главная организация расположена в Киеве, но также есть филиал в Харькове, и в отдельных городах есть наши представители, которые исследуют аномальные явления или собирают и отправляют нам свидетельства о таких явлениях, если они случаются. К нашим исследованиям привлекаются также специалисты из других научных учреждений.



Члены научно-исследовательского центра "Зонд"

- "Зонд" имеет доступ к советским архивам Комиссии по изучению аномалий. Какие аномалии фиксировали тогда?

- В восьмидесятых наблюдался массовый всплеск свидетельств об аномальных явлениях. Комиссия просто физически не успевала обрабатывать большое количество сообщений, за десять лет деятельности комиссия получила более 6000 писем. Конечно, все они в бумажном виде, и мы постепенно обрабатываем их, переводим в электронный вид. Интересны случаи, которые недостаточно исследованы из-за нехватки ресурсов и времени.

Например, в 2005 году мы возобновили исследования аномальной зоны в Яблоновке Киевской области. В течение 80-х годов там было несколько случаев массового наблюдения НЛО. Мы с 2005 года начали заново исследовать это место и раз в год выезжаем туда. Сейчас в Яблоновке стоит наш мониторинговый комплекс и регистрируются новые аномальные аэрокосмические явления.

- Что показывают ваши исследования, действительно фиксируете НЛО?

- Когда мы провели первую экспедицию, мы нашли очевидцев, которые в 80-х наблюдали эти явления. Регулярно выезжая в Яблоновку и собирая новые сведения, в итоге мы поставили там мониторинговый комплекс. И вот в марте этого года мониторинговый комплекс снял неопознанный летающий объект, который мы пока не можем идентифицировать как явление антропогенного или природного происхождения.

Рисунок очевидицы НЛО на поле, с.Яблуновка , 06.10.1989

Другой феномен был в поселке Соболевка Житомирской области. Это архивный случай 1990 года. Мы выезжали туда в прошлом году и нашли женщину-свидетеля, которая видела тарелкообразный объект и взаимодействовала с "существами", которые вышли из объекта. И это не только свидетельство одного человека, объект издалека видели много односельчан, и мы с ними тоже пообщались. Такой исторический, социокультурный ракурс нам тоже интересен: как наблюдение чего-то неизведанного повлияло за эти годы на жизнь очевидцев, их самочувствие, развитие способностей.

- То есть? Как это повлияло на этих людей?

- У людей, которые сталкиваются с неизведанным, часто неотвратимо меняется мировоззрение. Это личный опыт, а не просто просмотренный фильм или прочитанная новость. Они взаимодействовали с чем-то, что не укладывается в сложившиеся представления об окружающем мире, о нашем представлении о нас как биологическом виде и нашем месте и назначении во Вселенной.

Например, Ворзельский феномен, который случился в конце 80-х. Тогда мальчик увидел в лесу возле Киева треугольник, который светился, и приблизился к нему. После взаимодействия с объектом у него открылись способности читать мысли, диагностировать болезни у людей. И это не особенность украинских случаев, подобные свидетельства есть по всему миру. Что-то взаимодействует с человечеством, но мы не знаем, что. НЛО, привидения, полтергейст – за этими феноменами стоит какая-то более полная более многомерная реальность.

Чтобы исследовать такие явления, мы стараемся комбинировать практические и эмпирические подходы. Сначала мы пытаемся изучать неизведанное традиционными методами, если этого недостаточно – мы применяем экспериментальные. И эти методы нарабатываются во время исследований.

- Когда вы выезжаете на сообщения очевидцев или на место аномалии, какой арсенал инструментов используете для исследования этого явления?

- Есть большое количество оборудования, которым можно изучать АЯ: тепловизоры, магнитометры, георадары, металлоискатели, компасы, радиометры. Перечень подбирается под конкретную экспедицию. Например, для подводных объектов применяется глубинный эхолот, чтобы снимать дно. При исследованиях призраков, может потребоваться тепловизор. Не существует универсального подхода к изучению неизведанного.

Мы всегда в режиме круглосуточной готовности. Когда получаем сообщение, то пытаемся выехать в течение 24 часов. Если это долгосрочное аномальное явление, то устанавливаем там оборудование и оставляем на некоторое время. Если мы берем какие-то образцы, то передаем их в лабораторию. Мы стараемся исследовать неизведанное известными или экспериментальными методами.

- Что вы имеете в виду под экспериментальными методами?

- Например, есть аномальная зона в Макаровском районе Киевской области, где есть свидетельства о спонтанных перемещениях, о телепортации или о том, что людей "водит" – в украинской мифологии это явление известно под названием "блуд", когда бродишь долго на одном месте без видимых причин. Есть даже народная поговорка: "заблудился в трех соснах". Мы в этой аномальной зоне установили мониторинговый комплекс – это набор датчиков, которые измеряют изменения гравитации и магнитного поля в трех координатах, влажность, температуру. Устройство может работать автономно более месяца. И он показал, что скачкообразно изменилось магнитное поле, а очевидных причин для этого не было. Это и есть фактор аномальности.

Но иногда в аномальной зоне приборы ничего не фиксируют. Поэтому применяем экспериментальный метод – например биодетекторы. Можно занести различные культуры бактерий в аномальную зону и посмотреть, как они себя ведут. Или, например, закопать пробирку с бактериями в разных местах – в аномальной зоне, и в контрольном месте. Иногда мы используем биолокацию, потому что самым большим прибором является человек.

Изучается возможность экспериментальной проверки возможных механизмов стимуляции видоизменения растений в кругах на полях СВЧ излучением и тому подобное.

- Расскажите подробнее об этом случае с телепортацией. Что именно показало ваше исследование, действительно ли там есть такое явление?

- Мы собрали независимые свидетельства нескольких очевидцев об этом месте. Также мы зарегистрировали там аномальное поведение животных, аномальное распределение растений. Мы специально привлекали биологов, экологов. В частности, мы сотрудничаем с Житомирским университетом и ежегодно проводим совместную конференцию по космобиологии.

Сейчас мы хотим провести более тщательное исследование с помощью приборов и поставили несколько мониторинговых комплексов, чтобы снимать контрольные замеры и замеры в самой зоне.

- Хочу уточнить о перемещении, может я неправильно понимаю. То есть человек, оказываясь в этой аномальной зоне, он телепортируется в другое место?

- Да, такое наши предки иногда называли "воротами времени". В таких местах человека переносило в пространстве и времени в другое место на несколько километров.

Подобные явления кажутся очень необычными, но современная наука позволяет посмотреть на них через призму квантовой механики. Именно квантовая механика позволяет соединить мир, который человек считал неизведанным, аномальным, с миром физики.

- Во время экспедиции вы тоже это почувствовали? Или это было в определенное время и непостоянное явление, которое случилось с очевидцами?

- Сейчас есть лишь несколько свидетельств. Люди не очень предпочитают о таком рассказывать, потому что боятся, что их будут высмеивать. У членов экспедиции также могут резко меняться давление или пульс при вхождении в зону, поэтому мы делаем постоянные замеры.

- В Украине есть несколько мест, которые считаются аномальными, мистическими – Лысая гора в Киеве, Подгорецкий замок, Громовище на Житомирщине... Аномальны ли эти места?

- Мы не можем пока выделить какую-то четкую аномальную зону в Киеве, потому что в городах очень плотная среда. Но, однозначно, в Киеве есть геопатогенные зоны – это зоны, в которых биодетекторы будут показывать негатив, то есть подавленность растительности, искривление деревьев и тому подобное. Это каждый может видеть, потому что неодинаковые свойства среды, в которой мы живем. И мы не знаем все поля, которые есть в природе. В этом нет ничего антинаучного, поэтому даже есть дорожный знак "геопатогенная зона". В Украине это красный треугольник с белым фоном, посередине которого черная точка.Такой знак ставят в местах, где часто случаются аварии.



Треугольником с черной точкой обозначают места, где часто случаются ДТП без видимых причин

Аварии очень очевидны, поэтому там ставится знак. А то, что люди умирают от заболеваний – не так очевидно, как от автокатастроф. К сожалению, на домах таких знаков не размещают. Аномальная зона – это зона, в которой будут наблюдаться полтергейсты, призраки или НЛО. Это зона проявлений неизвестных явлений. Геопатогенная и аномальная зона – несколько разные вещи.

Относительно Подгорецкого замка, где, по свидетельствам, живет призрак, то мы выезжали туда и осуществляли мониторинг, опрашивали очевидцев. В частности, в замке было два всплеска белого шума, которые были очень похожи, что косвенно свидетельствует об аномальной активности в замке. Это явление проявляет себя и на физическом уровне, например, через ионизацию, свечение частиц пыли и влаги, генерацию звуков и т.д.

- Какое бы вы место в Украине назвали наиболее аномальным, мистическим?

- Для самой природы нет аномалий, для нее это нормально. Неполным является наше знание о природе, об окружающем мире.

Аномальные явления распространены – можно ездить по селам и собирать мистические истории. Просто их нужно потом как-то обрабатывать и исследовать, что требует значительных ресурсов. К тому же большое влияние оказывает человеческий фактор, поэтому с 2011 года не принимаем вербальные показания. Мы рассматриваем сообщение, если человек сделал фото, снял видео или какие-то другие материальные подтверждения, или если наблюдение групповое.

- Значит, вы верите, что существуют внеземные формы жизни, пришельцы, и они с нами контактируют?

- Современные научные исследования по астробиологии показывают, что в стратосфере, на больших высотах в метеоритах находят биологические остатки. Поэтому вопрос, есть ли другие формы жизни, не стоит. Вселенная жива и жизнь может преодолевать время и пространство, распространяясь в нем. Но мы не знаем до конца даже, какие формы жизни живут у нас. Например, осьминоги очень сложные генетически по сравнению с человеком. Они могут менять свой цвет, форму, поведение так, что человек даже не может понять, как это происходит. У них совсем другие ощущения и мировосприятие. Они не похожи ни на один другой вид. Или дельфины – их мышление остается в нашем понимании непостижимым, поскольку оно сложнее, чем у человека. Дельфины меняют сопротивление поверхности своего тела, когда плавают. Мы просто не контактируем с этими видами из-за своего эго, антропоцентризм.

По классификации цивилизаций человечество находится сейчас на нулевом уровне. Эта классификация основана на уровнях созидания, на уровнях осознанности ответственности за то, что мы делаем. Когда человек не осознает ответственности за свою планету, то мы не можем выйти за ее пределы, и космос представляется нам враждебным. Мы не научились быть в гармонии на своей планете. Именно неосознанность и антропоцентризм, как господствующее мировоззрение, привели нашу цивилизацию к экологическому, экономическому и духовному кризису.

Нас ждет космическое будущее. Но для этого необходимо построить устойчивое развитие на этой планете, и тогда только сможем строить устойчивое развитие за ее пределами. Разговоры о том, что мы должны улететь сейчас на Марс и построить там что-то – исходят не из устойчивой модели. Есть пропасть между станцией и колонией. Станция – это зависимая система, которая получает постоянно ресурсы с Земли. А колония – это автономная система. Но ситуация сейчас такова, что мы скорее нашу планету превращаем в Марс, чем летим на Марс. Пока мы говорим, гектары поверхности Земли превращаются в пустыню.



Видео с экспедиции сотрудников центра "Зонд" в место посадки НЛО в Радомышле

Мы должны разобраться, что происходит. Мы не проводим знак равенства между НЛО и пришельцами. Нет очевидных доказательств, что НЛО – это пришельцы с других планет или других галактик. Скорее всего, более уместной является модель Эверетта-Вилера-Менского о разветвленных параллельных Вселенных. И мы придерживаемся такой концепции, что существуют параллельные реальности, из которых приходят разнообразные существа. Эти реальности взаимодействуют с нами. Мы сами, будто капитаны звездолетов, которые разучились пользоваться ими. Когда человек случайно нажимает какие-то кнопки в этом звездолете, то его куда-то телепортирует, он встречается с аномальными явлениями, появляется полтергейст или еще что-то. Мы изучали много случаев полтергейста, когда ниоткуда появляется огонь или вода.

Нам надо вспомнить о собственных возможностях. Например, то, что изучает йога: что можно достичь определенных уровней самоусовершенствования, направления энергии. Так же, как в эксперименте Шредингера в квантовой механике – внимание наблюдателя выбирает, будет ли кот жив или еще живее, человек может через концентрацию, медитации управлять пространством, временем. И это также уже подтверждено в некоторых научных экспериментах.

- То есть человек не может взаимодействовать с разными Вселенными из-за нашего нулевого цивилизационного развития? Или на определенном этапе развития человечество потеряло эту возможность?

- Человек не может остановить взаимодействие с другими Вселенными, потому что мы их постоянно создаем и участвуем в этих взаимодействиях. Мы до сих пор не разгадали природу наших сновидений. Только сейчас наука подходит к этому через понимание понятия осознанного сна или астрального путешествия. Сейчас есть научные подходы к этому, в частности, и с использованием энцефалографов и компьютеров.

Сейчас, как никогда, наука приблизилась к моменту, чтобы объединить рациональный подход с фактическими феноменами психики через понятие квантовой запутанности, дальнодействия, параллельных миров, как одной из интерпретации квантовой механики. Мы постоянно живем в параллельных мирах, но человек невнимателен к самому себе.

Человек отошел от понимания Вселенной к поверхностной осведомленности о нем. То есть имеется пропасть между знанием и осведомленностью. Если человек прочитал Википедию, то это не дает ему знания. Ибо знание является продуктом синтеза и практики. Поэтому одна из проблем изучения аномальных явлений – это наличие псевдоэкспертной среды. Сейчас множество людей понимают, что могут на этом заработать. Но познание ради самого познания неочевидно дает материальную выгоду, но делает нас более целостными, более вечными существами.

Не каждый человек должен стать исследователем аномального явления, но каждый человек должен познать самого себя, должен постичь свое предназначение, свою природу, не давать простых ответов на сложные вопросы, потому что таковых не существует. Это попытка убежать от реальности квазикомфортный мир. Современные технологии, которые изначально были предназначены для изучения мира, создали комфортный мир. Сейчас можно увидеть, как, например, пандемия коронавируса показала, насколько хрупок этот иллюзорный комфортный мир, неустойчив. Поэтому человек должен вернуться к изучению самого себя и гармонии на планете, а не потеряться в том, что предлагает изменчивый мир потребления. Когда мы познаем самих себя, мы примем и займем свое истинное место в большой Космической игре, которая перманентно продолжается во всех уголках Вселенной.

Напомним, недавно Пентагон обнародовал видео с НЛО над Землей. Почему эти записи были рассекречены – смотрите в сюжете "Сегодня":

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