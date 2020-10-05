Что важнее – здоровье граждан или выборы? Минздрав продолжает ругать чиновников

Коронавирус в Украине никуда не делся, а с приходом осени только усилился. Так, например, только за прошлую неделю было несколько рекордов. Министр здравоохранения Максим Степанов уже не раз ругал местные власти за пренебрежительное отношение к здоровью граждан на фоне предвыборной кампании и в попытке понравиться избирателям. Сайт "Сегодня" напомнил о "противостоянии" Минздрава и чиновников в регионах.

Чиновникам приходится выбирать – или карантин, или выборы

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Ранее Максим Степанов четко объяснял чиновникам на местах, что карантинные правила по всей Украине устанавливаются правительством и обязательны к выполнению. В самих регионах власть имеет право только усиливать ограничительные меры, но ни в коем случае не смягчать карантин вопреки постановлению правительства.

При этом министр отмечал, что в условиях предвыборной гонки по всей Украине сейчас стало не популярно вводить какие-то карантинные (дополнительные) ограничения, а контролировать соблюдение карантина – это лишиться предвыборных баллов.

"Все уже начали жить в условиях предвыборной кампании. Обращаюсь к местной власти: подумайте о здоровье ваших избирателей, которые за вас придут голосовать, придут на выборы в октябре. Такое игнорирование и попытки заигрывания с ними – то есть полное отсутствие контроля – оно будет приводить к очень плохим результатам, и уже приводит".

15 сентября глава Минздрава провел большое селекторное совещание с мэрами областных центров, на котором обсудили исключение предвыборной политики в борьбе с коронавирусом. По его словам, мэры городов поддержали предложение не проводить сейчас массовых мероприятий и согласились поддерживать карантинный контроль в транспорте и на рынках.

Что в итоге получилось? Концерты, самовольные ослабления карантина…

Черкассы. Еще весной вспыхнул скандал, когда мэр Черкасс решил ослабить карантин, за что полиция даже открыла уголовное производство.

"Это может иметь катастрофические последствия… Такие действия городской власти поставили вопрос о возможной вспышке коронавирусной болезни в Черкассах. Я уже не говорю о правовой стороне дела – этим должны заниматься наши правоохранительные органы. Но у меня просто нет слов сказать все, что я думаю по этому поводу", – ругался Степанов.

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Одесса. Министр здравоохранения был в шоке от кадров с празднования Дня города 3 сентября.

"Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла… Я понимаю, что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе? Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19".

Днепр. 15 сентября у них тоже был День города, где на праздничный концерт на Фестивальном причале собрались тысячи людей. Собравшиеся не соблюдали дистанцию и были без масок. Степанов естественно спрогнозировал вспышку "ковида".

"Как можно проводить такие концерты, зная, что такое COVID-19 и какие риски несет эта болезнь? Я даже не говорю о том, что такие концерты запрещены постановлением Кабмина… Даже если несколько человек присутствовали на таком праздновании с COVID-19, они могут инфицировать сотни, тысячи людей, которых мы можем очень скоро увидеть".

Видео: Украина сейчас

Харьков. 3 октября власти города оказались не против многотысячного концерта, несмотря на то, что в Украине по коронавирусу рекорд на рекорде в последнее время. Глава Минздрава снова обвинил местную власть, что она ставит на первое место выборы, а не здоровье людей.

"Харьков, который постоянно сейчас находится в антирейтингах, в антирекордах (практически каждый день антирекорд по коронавирусу)… Ну очень важно было для местной власти провести этот концерт. Конечно, у нас же выборы, это же главное. Не здоровье и жизнь граждан, а главное – выборы. Потому обязательно нужно было провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю, увеличится оно или нет. Это такая логика у местной власти?".

Как стало известно, по состоянию на утро 5 октября в Украине подтвердили 3774 новых случая заражения коронавирусом (230 236 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 33 украинцев (4430 с начала эпидемии). За воскресенье выздоровели 1145 человек (101 252 с начала эпидемии). Напомним, с 5 октября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

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