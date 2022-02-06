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Что взять с собой на войну? Инструкция для защитников в случае нападения РФ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 февраля, 23:28
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Российская Федерация может в любое время начать полномасштабное вторжение в Украину
Защитнику нужно иметь с собой только самые важные вещи/Коллаж: "Сегодня"
Защитнику нужно иметь с собой только самые важные вещи/Коллаж: "Сегодня"

В настоящее время существует реальная угроза полномасштабной войны России против Украины. Чуть ли не ежедневно появляются новые подробности о вероятности вторжения РФ. Поэтому следует знать, что нужно взять на войну, если она действительно будет.

Сайт "Сегодня" составил инструкцию для тех, кто будет защищать нашу страну в случае полномасштабного вторжения РФ.

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Что взять с собой на войну?

  • Удобная обувь. Во время военных действий вам обязаны выдать ботинки (берцы). Однако у них не всегда удобно. Об этом стоит позаботиться заранее и взять с собой удобную для вас обувь, которая устойчива к плохим погодным условиям. Кроме того, стоит не забыть о резиновых тапочках, поскольку, понятное дело, вы не будете 24 часа в военной обуви. Ноги должны отдыхать. Кроме того, в тапочках вы будете ходить в душ, на завтрак или ужин.
  • Нижнее белье. Кроме удобной обуви, следует взять с собой несколько пар носков. Хотя армия, скорее всего, вас обеспечит ими, однако перестраховаться стоит. Кроме носков не нужно забывать и о другом нижнем белье.
  • Шапка и бафф. Иметь с собой флисовую шапку и баф не помешает даже несмотря на то, что в армии их выдать могут. Их цена не высока, однако польза в осенне-зимний период безусловна.
  • Дождевик. Он понадобится, когда на улице будет идти дождь или снег. Вы сохраните одежду сухой, что позволит вам чувствовать себя комфортно.
  • Аптечка. Положите в аптечку препараты, которые необходимы лично вам. Кроме того, не забудьте об обезболивающих, препаратах от отравления и диарее, пластырях, бинтах.
  • Павербанк и кабель. Внешний аккумулятор для телефона понадобится в разные кризисные ситуации, если телефон разрядится. Также стоит позаботиться о кабеле к смартфону. По возможности, положите запасной.
  • Средства гигиены. Без средств гигиены вам не обойтись. Возьмите с собой полотенце, мыло для умывания и стирки, зубную пасту и щетку, а также небольшие ножницы для ногтей.

Вышеперечисленные вещи необходимы, если вы участвуете в военных действиях. Конечно, этот список можно еще дополнять, но чем меньше вещей, тем удобнее.

Угроза вторжения России

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