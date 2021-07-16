"Чтоб вам доверяли, как американским копам": Зеленский представил Монастырского в МВД

Зеленский поздравил Монастырского с новой должностью. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства внутренних дел новоиспеченного министра Дениса Монастырского.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, главная задача для нового руководителя министерства – добиться доверия к правоохранительному органу.

"Хочу поздравить Дениса Анатолиевича с этим важным доверием, в первую очередь от парламента, премьер-министра и президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы (обращаясь к Монастырскому) стали министром. Очень важно, чтобы руководство государства доверяло руководству правоохранительных органов… Самое главное, чтобы это доверие и уважение были не как в кино к американским копам, когда дети наши смотрят и сильно поддерживают их, несмотря на то, что это сказка, а вы служите государству в реальной жизни. Я бы хотел, чтобы все наши дети доверяли украинской полиции, как американским копам в кино", – сказал Зеленский.

Напомним, также на сегодняшнем заседании Рада лишила Монастырского депутатского мандата в связи с его переходом в правительство.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова. В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.