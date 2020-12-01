"Чтобы мы выжили": Степанов призвал увеличить бюджет здравоохранения в 2021 году

На систему здравоохранения были предусмотрены 296 млрд гривен

Для того, чтобы система здравоохранения Украины выжила в 2021 году, в госбюджет необходимо добавить еще около 57 млрд гривен.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы считали разные варианты, чтобы обеспечить минимум и чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что нужно добавить еще около 57 млрд гривен", – сказал Степанов.

По его словам, на систему здравоохранения были предусмотрены 296 млрд гривен, из которых:

225 млрд гривен – на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ);

15,1 млрд гривен – на закупку вакцины от Covid-19 для всех групп риска.

Часть остальных средств уйдет на инвестиционные проекты.

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Министр здравоохранения подчеркнул, что в случае, если 57 млрд гривен не добавят в госбюджет, из-за нехватки медицинского персонала украинцы будут "чаще умирать".

Ранее мы писали о том, что правительство не собирается продлевать карантин выходного дня, который ввели из-за распространения коронавируса.

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