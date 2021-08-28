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"Чтобы в 16 не было поздно". После скандала в соцсетях Минкульт передумал закупать книги о воспитании

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 августа, 16:17
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По мнению экспертов, традиционные семейные ценности, о которых пишет Ланге, в современном обществе больше не приемлемы
Активисты считают книгу дискриминационной. Фото: коллаж "Сегодня"
Активисты считают книгу дискриминационной. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство культуры и информационной политики отреагировало на закупку за счет государства почти 500 экземпляров книги "Чтобы в 16 не было поздно", которая рассказывает о "традиционных ценностях". Ведомство хочет остановить процесс закупки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минкульта в Facebook.

В данной книге идет речь о том, как помочь ребенку прожить каждый год своей жизни, однако, по мнению эксперта по гендерной политике и специалиста по коммуникациям Украинского женского фонда Николая Ябченко, традиционные семейные ценности, о которых пишет Ланге, в современном обществе больше не приемлемы.

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На своей странице в соцсети он опубликовал отрывок, в котором описываются разные методы воспитания для девочек и мальчиков.

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"Девочки уже рождаются с женскими качествами. Для девочки очень важно создать пространство и окружение, чтобы она проявляла свое естественное умение заботиться, умиротворение, целомудрие и способность вдохновлять. Мальчику каждый день нужно нарабатывать мужские качества. Создавать ситуации, в которых он сможет проявить и оттачивать целеустремленность, ответственность и защиту, щедрость и аскетизм", – говорится в нем.

Скандал в Сети

Ранее в Сети вспыхнул скандал с книгой о гендерном равенстве Марины Ланге "Чтобы в 16 не было слишком поздно", экземпляры которой планируют закупить для украинских библиотек.

Книга Ланге предназначена для воспитания детей, на каждый год жизни. Она поделена на 16 этапов, то есть 16 лет жизни. В ней прописано как вести себя с ребенком в раннем, а позже и подростковом возрасте.

Ланге пишет о различиях между мальчиками и девочками с самого раннего возраста и предлагает стратегии воспитания в зависимости от пола. Активисты считают книгу дискриминационной.

Отметим, что "Чтобы в 16 не было слишком поздно" для пополнения украинских библиотек выбрали в Министерстве культуры и информационного развития, кроме нее закупят еще 688 изданий.

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Ранее мы сообщали, что:

  • судебные иски против американского издательства HarperCollins из-за книги о приходе к власти российского президента Владимира Путина, изданной в 2020 году, подали по меньшей мере четверо российских миллиардеров и государственная компания "Роснефть".
  • легенда украинского футбола Андрей Шевченко решил поделиться с публикой своими мемуарами. Он написал автобиографию. Правда, на итальянском языке – в сотрудничестве с журналистом Алессандро Альчато.

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