Российские оккупанты пытаются изгнать крымских татар с территории полуострова и заменить их переселенными с материковой части РФ гражданами, поэтому им нужна днепровская вода для дальнейшей колонизации Крыма.

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Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала "Дом".

"Если мы говорим уже о питьевой воде собственно для населения Крыма, то ее в Крыму достаточно. Необходимо только лишь ее собирать, использовать рационально. В Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать его во всех направлениях и, в первую очередь, заселять Крым сотнями, сотнями тысяч граждан России", – говорит Чубаров.

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По его словам, в Крыму на сегодняшний день построены сотни многоэтажных домов. Это целые городки вокруг Евпатории, Симферополя и Севастополя.

В тренде Чубаров объяснил, зачем оккупантам в Крыму днепровская вода

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"Это жители России, в первую очередь люди, которые служат в карательных органах, и таким образом происходит замена этнического и демографического состава Крыма. И поэтому все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть в Крыму вытесняет, изгоняет местных жителей, в первую очередь, крымских татар", – подытожил председатель Меджлиса.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос считает, что Россия может захватить Северо-Крымский канал, но она все равно не получит днепровскую воду.

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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