Чудом удержала! Под Винницей 12-летняя школьница спасла брата от смерти на пруду (видео)

Девочка мгновенно среагировала и бросилась спасать младшего брата, уже провалившегося под лед

Под Винницей чудом спасли ребенка. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области на глубоком пруду чуть не погиб ребенок. Мальчик, который учится в 4 классе, приехал в гости к родственникам, но прогулка с местными детьми чуть не закончилась трагически.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Как все произошло

Все случилось в селе Тростянец Вороновицкой территориальной общины. В селе выкопана очень глубокая копанка.

Место, где чуть не случилась трагедия. Фото: Сегодня

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Дети пошли кататься на горке, но 4-классник и отлучился от группы, пошел на копанку, глубиной до 3 трех метров. Его друзья уже разошлись. Осталась только двоюродная сестра, ученица 6 класса Ангелина Соболь.

Именно она заметила, что мальчик пошел к пруду и пошла за ним и увидела, что тот стоит на льду и бьет палкой. В какой-то момент лед треснул и мальчик ушел под воду. Девочка бросилась к нему, подала палку, поскольку вытащить сил не хватило, второй рукой набрала по телефону маму.

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Мальчик провел в ледяной воде около 5 минут, а затем у него кончились силы и начал отпускать палку. В этот момент к пруду пришли взрослые и спасли ребенка.

Девочка может получить вознаграждение

За смелость Ангелину Соболь будут номинировать на героя-спасателя рока. Такой наградой отмечают незаурядных личностей, проявивших мужество и героизм при спасении людей, имущества, ликвидации пожаров, аварий, чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия.

Награждение, как правило, проходит 17 сентября, ко Дню спасителя.

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