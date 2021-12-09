Чудом выжил! На Закарпатье мужчина сорвался с купола церкви (фото)

Потерпевший проводил ремонтные работы на крыше церкви

Трагический случай произошел сегодня днем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Днем 9 декабря в Закарпатской области в селе Новое Давыдково мужчина сорвался с купола церкви. Он упал на кровлю.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Потерпевший проводил в церкви ремонтные работы. После того, как он свалился, в шоковом состоянии он перешел в колокольню, но спуститься вниз уже не мог.

На место происшествия прибыли спасатели города Мукачево. Они зафиксировали пострадавшего рабочего на носилках и через два узких люка по крутой лестнице спустили его на первый этаж. Мужчину передали медикам, он госпитализирован.

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Фото: ГСЧС

Другое травмирование во время работы

В Черкасском районе при разгрузке подсолнечника на зерновом складе в селе Рацево засыпало двух людей. Один из рабочих скончался на месте, другой – оказался в больнице. Инцидент произошел 30 ноября на складе ООО "Аграрико".

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По предварительной информации, грузовой автомобиль после проверки качества зерна был отправлен на приемный бункер. Водитель автомобиля при ссыпке зерна включил подъем кузова автомобиля для выгрузки зерна. После этого открыл задние ворота кузова и большой поток зерна сбил его с ног и засыпал.

По данным полиции, из зерновой ямы мужчину пытался вытащить ставший очевидцем рабочий, да и его засыпало семенами. Обоих потерпевших доставали другие работники, которые услышали и поспешили на крики.

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