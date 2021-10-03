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Чудом выжил: в Днепропетровской области ребенок выпал с 4-го этажа

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
3 октября, 13:40
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Мальчика доставили в отделение реанимации одной из больниц города
Ребенок находится в тяжелом состоянии / Коллаж "Сегодня"
Ребенок находится в тяжелом состоянии / Коллаж "Сегодня"

В селе Малая Костромка Днепропетровской области девятилетний мальчик выпал с четвертого этажа недостроенного здания. У мальчика множество травм.

Об этом пишет Днепр Час

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Инцидент случился около 19:22. Ребенка доставили в реанимационное отделение Криворожской городской больницы №8. У него диагностировали кататравму, закрытый перелом голени, а перелом позвоночника пока не подтвержден. Мальчик в тяжелом состоянии.

Пострадавший – ученик 4-го класса Зеленодольской школы №1.

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