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Чудом выжил. В Карпатах мужчина упал с 80-метровой высоты (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 июня, 19:10
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На место ЧП сразу прибыли специалисты из горных поисково-спасательных отделений
В Карпатах спасли мужчину, который упал с большой высоты. Фото: коллаж "Сегодня"
В Карпатах спасли мужчину, который упал с большой высоты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Карпатах мужчина упал с 80-метровой высоты. К счастью, он остался жив. Инцидент произошел на горной долине Драгобрат, возле горы Близница.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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"Горы – это не только красота и величие, но и опасность. В этом имел возможность убедиться 30-летний житель пгт Ясиня Раховского района, который за оплошность в Карпатах едва не заплатил жизнью. К счастью, горные спасатели пришли на помощь вовремя – человек спасен", – рассказали в ведомстве.

Инцидент случился на горной долине Драгобрат, возле горы Близница. Мужчина сорвался со снежного карниза и полетел вниз. Он упал с 80-метровой высоты.

На место ЧП сразу прибыли специалисты из горных поисково-спасательных отделений. Мужчине оказали домедицинскую помощь и транспортировали в поселок Ясиня, где его ждала бригада специалистов экстренной медицинской помощи.

"Вот что значит родиться в рубашке", – подчеркнули спасатели.

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На Закарпатье мужчина сорвался с купола церкви

9 декабря 2021 года в Закарпатской области в селе Новое Давыдково мужчина сорвался с купола церкви. Он упал на кровлю. Об этом сообщили в ГСЧС.

Потерпевший проводил в церкви ремонтные работы. После того, как он свалился, в шоковом состоянии он перешел в колокольню, но спуститься вниз уже не мог.

На место происшествия прибыли спасатели города Мукачево. Они зафиксировали пострадавшего рабочего на носилках и через два узких люка по крутой лестнице спустили его на первый этаж. Мужчину передали медикам, он госпитализирован.

Ранее мы рассказывали, что во время отдыха в поселке Ворохта, катаясь на "тарзанке", сорвался и упал в обрыв житель Ивано-Франковска.

Кроме того, на Закарпатье 19-летний парень выпал из поезда в районе горного села Скотарское Воловецкого района.

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