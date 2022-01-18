Чудом выжила. Аварийное четырехметровое дерево чуть не убило женщину под Львовом (видео)

От удара женщине разгромило ребра, она еще долго пробудет в больнице

Огромное старое дерево привалило женщину во Львовской области: ей буквально сокрушило ребра. Ветхий ствол не устоял из-за сильного ветра. Местные уже просили коммунальщиков его спилить. Почему чиновники не отреагировали? И в каком состоянии травмированная прохожая – узнала корреспондентка "Сегодня" Оксана Лабойко.

Гигантское дерево, перегородившее весь тротуар, сняли на видео прохожие. Как оно упало – Настя видела из окна, но говорит не заметила, что под березой как раз шла женщина. Что случилась беда – поняла, когда начали совпадать люди.

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"Был сильный ветер и дерево прямо на моих глазах начало наклоняться и падать и искры очень сильно летели, так как дерево наверняка задело провода", – рассказала очевидца Анастасия Лазор.

В каком состоянии женщина

Врачи говорят – 59-летняя женщина, на которую шлепнулась береза, выжила чудом. Но у нее четыре поломанных ребра.

"Скорее всего, ее только-только зацепило. Хотя для женщины это травмы сложные, так как переломы ребер будут лечиться минимум месяц", – рассказал заместитель главного дикаря Самборской центральной районной больницы Степан Саврун.

Пострадавшая – до сих пор в шоковом состоянии. Общаться с журналистами не захотела.

Местные жители просили срезать дерево

Упавшую на прохожую березу самборские коммунальщики убрали с улицы очень быстро. Но на тротуаре остался след и видно, каким большим было дерево – не менее четырех метров. А это его корень и он ветхий. То, что дерево аварийное – видно не было – говорит глава ОСМД соседнего дома. Впрочем, с березы часто падали ветви и жильцы обращались в городской совет, чтобы его срезали.

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"21-й год весной мы обращались. Летом то же никто не срезает, осенью сказали, что деньги уже использованы, что весной 22-го года вопрос будет рассмотрен", – рассказал глава ОСМД соседнего дома.

В горсовете Самбора утверждают – что дерево аварийное, не знали. Жильцы, мол, просили только обрезать ветки.

Пока коммунальщики не связывались с пострадавшей, но мэр заверил "Сегодня", что она получит от города помощь. Какую именно, не уточнил.

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