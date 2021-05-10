Чуть не вырвала ноготь с мясом. Украинки подрались в самолете в Доминикану

На борту Azur Air женщина набросилась на подругу блогера Андрея Трушковского за то, что ее муж откинул кресло

Фото: коллаж "Сегодня"

А самолете украинской авиакомпании Azur Air произошла драка между пассажирами, в результате которой одна женщина откусила другой ноготь и расцарапала лицо.

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Об этом в своем Instagram сообщил блогер Андрей Трушковский.

Конфликт произошел на рейсе QU4489 Киев – Ла Романа (Доминиканская республика). Когда друг Трушковского Константин откинул кресло самолета, то сидевшая сзади женщина набросилась на его спавшую жену Юлию – расцарапала ей лицо, покусала руку и откусила ноготь.

Кроме того, самому Трушковскому женщина тоже угрожала "разговором по-мужски" с ее мужем.

Однако, по словам блогера, он и его друзья решили не развивать конфликт, а пойти юридическим путем. Однако ни доминиканская полиция, ни страховая компания, ни турагентство не предприняли никаких действий в защиту потерпевших.

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Напомним, ранее в этом году пассажир авиакомпании Ryanair, летевший из Тенерифе в Манчестер, избил стюардессу за то, что она попросила его надеть маску на лицо

А в апреле на рейсе авиакомпании Tunisair из Стамбула в Тунис две пассажирки подрались, не поделив места для ручной клади на верхних полках самолета.