Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Риека - Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Чувствуют уважение и поддержку": как помогают наименее защищенным украинцам во время войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 18:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ветераны войны и труда остаются одними из наименее защищенных категорий граждан
Фонд Рината Ахметова заботится о престарелых
Фонд Рината Ахметова заботится о престарелых / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны Фонд Рината Ахметова заботится о пожилых гражданах, ветеранах и людях с инвалидностью.

Этим наименее защищенным украинцам передают гуманитарную помощь.

Реклама

Недавно продуктовые наборы передали в Специализированный дом для ветеранов войны и труда, пожилых людей и инвалидов в Киеве. Там проживает 56 человек.

Некоторые ветераны пережили Вторую мировую войну. Среди жителей дома также есть люди, пережившие боевые действия на Донбассе.

Давнее сотрудничество

Специализированный дом для ветеранов войны и труда, пожилых людей и инвалидов давно и плодотворно сотрудничает с Фондом Рината Ахметова.

Реклама

"Наши люди чувствуют уважение и поддержку. В такие трудные времена они не остались без внимания. Спасибо сотрудникам Фонда за ваши большие сердца!", – рассказала директор заведения Наталья Калита.

С 24 февраля Фонд Рината Ахметова предоставил гуманитарной помощи 2,5 млн украинцев. Более миллиона из них получили поддержку непосредственно от Фонда, остальные – от бизнесов SCM.

Украинцев поддерживают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек.

Реклама

Помощь Авдеевке

С начала войны людям в Авдеевке передали более 11 тыс. продуктовых наборов в рамках проекта "Спасаем жизни" группы Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

Город живет под постоянными обстрелами российских захватчиков, без воды, часто – без света и газа. Логистика к Авдеевке сложна и опасна, поэтому начался дефицит продуктов.

Местным жителями передали наборы, в которых основные продукты питания:

  • макароны;
  • мука;
  • крупы;
  • масло;
  • консервы;
  • сахар;
  • сгущенное молоко.

Раньше мы рассказывали о гумпомощи для Кривого Рога, которую собрал Метинвест и Фонд Рината Ахметова, и писали, как Фонд помогает мариупольцам во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 18 мая
1
Личный состав 28300
Личный состав
2
Самолеты 202
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1251
Танки
5
ББМ 3043
ББМ
6
Артиллерия 586
Артиллерия
7
Средства ПВО 91
Средства ПВО
8
РСЗО 199
РСЗО
9
БПЛА 441
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2137
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
История и видео спасения
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29173.45

Bitcoin Cash (BCH)

194.86

Binance Coin (BNB)

294.21

Ethereum (ETH)

1974.49

Litecoin (LTC)

68.54

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,84 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.84

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять