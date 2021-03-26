"ЧВК Семенченко" защищала бизнес-интересы Коломойского и его окружения – СМИ

"Донкорп Украина" охраняла "Центрэнерго" с лояльным к бизнесмену руководством

Частная военная компания "Донкорп Украины", которую связывают с екснардепом Семеном Семенченко, в последние годы выполняла задачи в интересах украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По материалам расследования, в феврале 2021 члены организации "Донкорп Украина" принимали участие в стрельбе на столичной стройплощадке. Полиция тогда задержала один из микроавтобусов, который принадлежит структуре. А со столичным строительством связан Михаил Киперман – друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Официально заказчиками строительства на улице Казимира Малевича есть фирмы "Де Резорт Девелопмент" и "Строительное объединение "Мрия", которые связанные в Киперманом.

Журналисты, также выяснили, что в 2020 году "Донкорп Украины" охраняла офис "Центрэнерго", после того как его вывезли в поселок Козин под Киевом. Тогда компанию возглавляли лояльное к Коломойскому руководство.

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По словам бывшего члена "Донкорп Украины" Евгения Сикоры, государственную компанию они начали охранять весной 2020 года, а официально договор со структурой Семенченко подписали в конце прошлого года.

Также журналисты узнали, что представители "Донкорп Украина" в конце 2019 участвовали в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против ексглавы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Ранее заказчиком акций против НБУ Смелый публично называл непосредственно Игоря Коломойского.

"На акции ходили совместно с другими организациями. Они стояли под Нацбанком, а мы – под домом в Рожковой и Смолия", – рассказал Сикора.

Ранее мы сообщали, что СБУ обнародовала доказательства поставки военных товаров из России и сообщила о подозрении участникам схемы – бывшему народному депутату Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".

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