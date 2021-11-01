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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Цифровые сертификаты в "Дії" будут доступны не для всех – причина

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 ноября, 09:51
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У тех, кто не сможет получить цифровой сертификат, будут бумажные
Кому будет недоступен цифровой сертификат в "Дії" / Коллаж "Сегодня"
Кому будет недоступен цифровой сертификат в "Дії" / Коллаж "Сегодня"

Цифровой сертификат в "Дії" про COVID-вакцинацию смогут получить только те, кто сделал прививку в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

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Подробности

Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдает бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется.

Статистика COVID-19 в Украине

За прошлые сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 936 238 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 298 жителей Украины (всего – 68 027). Вылечить удалось 2 442 098 инфицированных (5885 – за последние сутки).

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