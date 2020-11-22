ЦИК обнародовал явку во втором туре выборов мэров

Явка во втором туре выборов городских голов в 11 украинских городах, который состоялся в воскресенье, 22 ноября, составила 29,53%.
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.
Как голосовали избиратели в 11 городах:
- Днепр – 23,93%;
- Никополь – 24,20%;
- Славянск – 32,40%;
- Ужгород – 27,94%;
- Бердянск – 39,23%;
- Львов – 38,94%;
- Дрогобыч – 30,21%;
- Николаев – 28,40%;
- Полтава – 25,52%;
- Ровно – 30,35%;
- Черкассы – 26,02%.
Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября. В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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