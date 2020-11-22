ЦИК обнародовал явку во втором туре выборов мэров

Явка во втором туре выборов городских голов в 11 украинских городах, который состоялся в воскресенье, 22 ноября, составила 29,53%.

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Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Как голосовали избиратели в 11 городах:

Днепр – 23,93%;

Никополь – 24,20%;

Славянск – 32,40%;

Ужгород – 27,94%;

Бердянск – 39,23%;

Львов – 38,94%;

Дрогобыч – 30,21%;

Николаев – 28,40%;

Полтава – 25,52%;

Ровно – 30,35%;

Черкассы – 26,02%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября. В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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