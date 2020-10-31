ЦИК обнародовала первые результаты местных выборов

Уже получены данные о 1 841 избранном депутате

Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы местных выборов в Украине.

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Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Всего в Украине 1421 должность городских, поселковых, сельских голов. Уже появилась информация о результатах выборов в 110 советах. Общее количество советов, по которым не получено сообщение о результатах выборов – 1311.

На должности городских, поселковых, сельских председателей избраны 108 человек.

Сейчас получены данные о 1 841 избранном депутате.

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Также мы писали о том, что второй тур выборов мэров может состояться в декабре.

К слову, второй тур выборов мэра состоится в городах с населением более 75 тысяч, где лидирующий кандидат наберет менее 50% голосов. Читайте – в каких городах может состояться второй тур.

Напомним, ранее Олег Ляшко заявил, что не признает результаты выборов в 208-м округе, и потребовал расследовать факты подкупа избирателей.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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