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ЦИК распустил теризбирком Прикарпатья за саботаж работы

19 октября, 20:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ивано-Франковский ТИК нарушил права партий и избирателей

Центризбирком Украины рассмотрел работу Ивано-Франковского облтеризбиркома и принял решение досрочно прекратить его полномочия из-за грубых нарушений избирательного законодательства.

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Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает пресс-служба ЦИКа

Как оказалось, ТИК Прикарпатья в положенный срок не позаботился о печати плакатов и буклетов местных партийных организаций, идущих на выборы в Ивано-Франковский облсовета, чем нарушил их права и права избирателей. Эти меры не были приняты, даже когда ЦИК рассматривал ее вопрос.

По мнению ЦИКа, тем самым теризбирком Прикарпатья грубо нарушил избирательное законодательство и должен быть досрочно распущен.

Теперь партии, выдвигавшие в ТИК свои кандидатуры, полномочия которых были прекращены, могут до 15:00 вторника, 20 октября, подать в комиссию новые кандидатуры, и уже новый состав теризбиркома должен обеспечить печать отсутствующих информационных материалов.

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А тем временем Нацполиция должна проверить изложенные в постановлении ЦИКа обстоятельства и принять меры, в случае выявления оснований, говорится в сообщении Центризбиркома.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал,какие нарушения больше всего фиксируют полицейские во время предвыборной гонки.

Также напомним, что 14 октября ЦИК распустил Одесский теризбирком за нарушения законодательства – регистрация кандидата в мэры Одессы Дмитрия Голубова, а также кандидатов от его партии после окончания сроков регистрации.

Напомним, местные выборы должны состояться в ближайшее воскресенье, 25 октября. Как нужно голосовать, больше смотрите в сюжете:

Видео: ЦИК

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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роспуск ЦИК ТИК Прикарпатье Ивано-Франковская область теризбирком местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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