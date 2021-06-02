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Циклон будет "топтаться" на одном месте: где будут лить дожди все ближайшие дни

2 июня, 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В большинстве регионов страны будет светить солнце, но некоторым областям не повезет

Циклон в Украине ослабит хватку и в ближайшие дни дождей станет меньше. Но с началом следующей недели снова грозы накроют всю страну. В то же время настоящего лета пока не будет – в среднем 20-22 градуса.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В четверг, 3 июня, в Украине будет даже прохладно: частично в центральных и восточных областях 13-15 градусов. В остальных регионах в районе 17 тепла. Дожди с грозами накроют юг, восток, Кировоградскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. В Киеве без осадков и до +20.

В пятницу, 4 июня, дожди только на востоке, в Крыму, Днепропетровской, Херсонской и Полтавской областях. По всей Украине в среднем 20 градусов тепла.

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В субботу, 5 июня, погода будет такой же, как и в пятницу: те же 20 градусов и дожди на востоке, частично в центре и на юге. В столице без осадков и 18-20 градусов.

В воскресенье, 6 июня, восток, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области снова будут мокрыми. В то же время температура воздуха поднимется до +22.

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В понедельник, 7 июня, Украину накроет циклон – дожди с грозами будут во всех областях. Температура воздуха 20-23 градуса.

А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.

Также несколько областей пострадали от непогоды.

Смотрите также, как сегодня затопило Днепр:

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