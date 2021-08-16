Циклон Luciano заденет Украину: где ждать нового похолодания

Наталия Диденко рассказала, что в ближайшие дни в Украине изменится погода – сильная жара начнет отступать

В ближайшие дни температура начнет падать. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

В Украину вернулась адская жара и во вторник она продолжится. Но в западных областях ожидается снижение температуры воздуха из-за влияния северного циклона.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в западные области 17 августа придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха – жара ослабнет до 23-28 градусов.

Во вторник на большей части территории Украины – сухо и жарко.

В Киеве завтра будет сухо и жарко, до 33 градусов.

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Со среды станет свежее, но не везде

В среду жара начнет отступать и уже свежий воздух вместе с атмосферным фронтом северного циклона и дождями распространится в восточном направлении.

После среды ночи станут еще прохладней, в зависимости от региона будет 11-17 градусов. Теплые ночи можно ждать разве что на юге и востоке.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.

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