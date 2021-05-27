Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30

Завтра лучше не забывать зонты – мокро будет везде. Но в некоторых областях будет настоящее лето

/ Фото: AFP

Дожди возвращаются в Украину – завтра мокрая погода ожидается во всех областях страны, будут даже грозы. В то же время будет тепло, а на востоке – летняя жара.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

28 мая в Украине дожди, грозы и тепло. Немного свежее будет разве что в западных областях.

Завтра ожидается 20-24 градуса тепла, на западе 15-20 градусов, на Левобережье 23-27.

Настоящее лето будет в восточных областях, там под 30 градусов.

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Согласно карте Укргидрометцентра, дожди в пятницу накроют всю Украину.

Отметим, май в Украине выдался достаточно дождливым и не особо жарким (за исключением нескольких дней). Наши эксперты – завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань – рассказали "Сегодня" о прогнозе погоды на лето.