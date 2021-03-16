Українська
$ 27,64
32,95
  1. Последние новости Украины

Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогоде

16 марта, 12:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшие сутки мы снова не увидим солнца из-за южного циклона и его атмосферных фронтов

Погода в Украине снова испортится. В среду в большинстве областей осадки в виде дождя, местами – мокрый снег. При этом немного упадет температура.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Погоду 17 марта в Украине будет формировать южный циклон, который вместе со своими атмосферными фронтами охватит завтра влагой значительную часть территории Украины. Поэтому в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

В северных областях будет также облачно, однако без осадков.

Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться. На севере, западе и в большинстве центральных областей завтра 1-5 градусов тепла.

Реклама

В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре с районами еще будет ощутимо теплее – в течение дня 5-11 градусов (карта).

В тренде
Как предотвратить самоубийства подростков

В Киеве будет преобладать облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах 4-5 градусов.

"Потепление придет ориентировочно 22-23 марта", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 марта в Киеве зашкаливал уровень загрязнения воздуха.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)
Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)Другие регионы
Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемого
Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемогоДругие регионы
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках "Вагнера"Власть
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе вены
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе веныУкраина
Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)
Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)Фаново
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять