Циклон ослабит хватку: где в пятницу будет меньше дождей и больше солнца

Перед выходными погода не сильно порадует – мокро будет почти везде. Диденко уточнила прогноз на 11 июня

Дожди не прекратятся и в пятницу. 11 июня периодические будет выходить солнце, а температура воздуха будет максимум 24 градуса.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, синоптическая ситуация завтра в Украине будет определяться атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей, особенно в дневные часы, кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер.

А вот больше солнца, чем дождей, ожидается в Киевской, Черниговской и многих районах южных областей.

Температура воздуха остается в нынешних пределах, 20-24 градуса.

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В Киеве существует вероятность дождя, а температура ожидается в пределах 21-24 градусов.

Диденко добавила, что в субботу в столице дождя не будет, а вот в воскресенье снова ждем мокрую погоду и станет немного свежее.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.