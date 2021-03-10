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Циклон резко испортит погоду в Украине: когда ждать дождей и снега

10 марта, 13:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Солнечная погода будет радовать недолго – к выходным все испортится

Завтра в Украине будет еще спокойная и солнечная погода, а вот в пятницу почти всю Украину накроют дожди, снег и штормовой ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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11 марта. Холодно, но солнечно

Антициклон Luitgard будет еще блокировать циклоны Jozef и Klaus, которые к нам приближаются вместе с атмосферными фронтами с северо-запада Европы (карта).

В четверг без осадков. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, на востоке, северо-востоке, местами в центральных областях – 9-14 градусов ниже нуля.

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Днем от 3 мороза до 3 тепла. В западной части потеплеет до 4-7 градусов.

Порывистый, до штормовых порывов, ветер возможен на западе и в Приазовье.

В тренде
Несколько непраздничных наблюдений из биографии Тараса Шевченко (укр.)

В Киеве без осадков. Ближайшей ночью 4-6 мороза, в окрестностях может и ниже. Завтра днем ​​0-2 тепла.

12 марта. Дожди, снег и штормовое предупреждение

В пятницу мощная циклоничность принесет в Украину осложнения погоды с осадками и сильным ветром.

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По данным Укргидрометцентра, на юге и западе страны мокрый снег и дожди, а в центральных и северных областях – снег. Сухо будет только на Донбассе, в Запорожской области и в Крыму.

Также мы писали, когда в Украине снова потеплеет. В ближайшие дни ночи еще будут очень морозными.

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погода прогноз погоды циклон наталка диденко

Источник: Сегодня

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