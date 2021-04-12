CNN огорчил украинцев неправильным написанием Киева (фото)

В эфире американского телеканала CNN украинцы заметили неправильное написание Киева в геотитре – Kiev вместо Kyiv.

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Об этом под репортажем корреспондента Мэтью Чэнса и его твитом написали пользователи.

"Очень важная деталь, удивлена, что CNN пропустил это. Правильное написание украинской столицы – Киев", – написала пользователь Галина.

Корреспондент CNN Мэтью Чанс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил позиции наших защитников на Донбассе.

"Пока Россия собирает войска у границы зоны боевых действий, президент Украины вместе с CNN объезжает линию фронта и призывает к усилению поддержки США", – говорится в сообщении CNN.

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В начале октября 2018 Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранных аэропортов с целью корректировки правописания города на латине (#KyivNotKiev).

Тогда аэропорты разных стран начали переходить на единое корректное название украинской столицы – Израиль, Испания, Великобритания, США и остальные.

Также и социальная сеть Facebook официально изменила написание столицы Украины правильной транслитерацией – Kyiv.

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