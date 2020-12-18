В COMFY начали благотворительную кампанию "Я БУДУ..!" и удвоят собранные средства

17.12.2020 – COMFY сообщает о старте благотворительной кампании "Я БУДУ..!" в поддержку подопечных БФ KIDDO

С сегодняшнего дня на сайте COMFY.UA началась благотворительная кампания "Я БУДУ..!". Проект создан в поддержку Благотворительного фонда Kiddo, который сейчас оказывает адресную помощь 370 тяжелобольным детям, в том числе с хроническими заболеваниями. Цель кампании – оказывать систематическую денежную помощь для покрытия ежемесячных расходов на лечение, благодаря которому они могут полноценно жить.

"Я БУДУ..!" – это история о обычных детей. Они живут нормальной жизнью. Ходят в школу, играют с друзьями, имеют любимые увлечения и обычные для детей мечты – стать архитектором, учителем, блогером... Но бывает, что в этих историях все решают лекарства. Небольшое условие, которое сопровождает ребенка в течение длительного пути. Обязательные лекарства, без которых ребенок не может нормально жить.

Приобщиться к благотворительному проекту может каждый неравнодушный, перечислив любую сумму через платформу проекта https://kiddo.comfy.ua/. COMFY также присоединяется и ежемесячно будет удваивать собранные средства.

COMFY – первый омниканальний ритейлер бытовой техники и гаджетов в Украине, самый эффективный ритейлер в отрасли. COMFY.UA входит в топ-5 крупнейших онлайн-игроков рынка. Благотворительному фонду KIDDO оказывает помощь с 2014 года.

KIDDO – благотворительный фонд, с 2012 года оказывает адресную помощь тяжелобольным детям. Фонд закупает необходимые медикаменты, в том числе и те, которые недоступны в Украине. В 2020 году собрали и предоставили помощь на сумму более 14 млн гривен.

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