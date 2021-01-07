COVAX обещает поставки вакцины от COVID-19 в Украину в ближайшее время – Ляшко

Минздрав получил письмо от Фонда по вакцинам против коронавируса

Фонд глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 (COVAX) сможет начать поставки вакцины от коронавируса в Украину уже в ближайшее время.

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Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра Минздрава Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, в Министерство здравоохранения пришло письмо от Фонда о сроках поставки.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", – написал Ляшко.

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Отметим, ранее главный санитарный врач разъяснил, что Украина сможет получить вакцины от трех производителей по программе Фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 – от британской компании AstraZeneca и американских Novavax и Johnson & Johnson.

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Мы также сообщали, что Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Напомним, Министерстве здравоохранения Израиля опровергло контрабанду прививок от COVID-19 или их тайные поставки для вакцинации украинских чиновников, о чем раньше написали некоторые СМИ.

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