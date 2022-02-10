COVID-19, грипп и прочие вирусы. В Украине ученые разработали комбинированные тесты

Эти тест-системы можно легко использовать даже в районных больницах

Украинские ученые придумали новые тесты. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские ученые разработали комбинированные тесты для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы.

Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики.

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Что известно о тестах?

Ученые разработали пять различных комбинированных тест-систем для одновременного выявления коронавируса, гриппа и других опасных респираторных вирусов:

эпидемического гриппа А и Б

парагриппа 1-3

респираторно-синцитиальных вирусов А и В

ортопневмовирусов человека

риновирусов

кори

Эти тесты позволяют не только выявить упомянутые вирусы в организме, но и прогнозировать течение заболевания у пациента, ими инфицированного, в том числе и течение коронавирусной болезни.

Исследователи установили уровни относительной экспрессии более 20 генов врожденного иммунитета и системы свертывания крови у здоровых доноров и больных ковидом.

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Благодаря проведенному анализу изменений экспрессии этих генов ученые предложили наборы биомаркеров из 3-8 генов для разработки комбинированной экспрессионной тест-системы. Эти биомаркеры позволяют с высокими показателями чувствительности, специфичности и точности диагностировать гипервоспаление, гиперкоагуляцию и лимфопению в периферических клетках крови пациентов с COVID-19.

Отмечается, что эти системы можно легко использовать даже в районных больницах.

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Украинские ученые разработали комбинированные тесты

Когда нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус: список симптомов

COVID-19 распространяется быстрее, чем грипп или простуда, и может быть более опасным для здоровья. Количество больных коронавирусом в Украине с каждым днем все больше. При первых симптомах недомогания следует обращаться к семейному врачу.

При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам: