COVID-19 и реформа здравоохранения: что еще обсудит в Киеве директор европейского бюро ВОЗ

В Украину в воскресенье, 13 декабря, с официальным визитом прибыли директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге и директор отдела CSE Гундо Вайлер.

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Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в Украине.

В аэропорту Клюге и Вайлера встречали замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

В ходе визита представители ВОЗ намерены обсудить реагирование на пандемию коронавируса в Украине, вакцинацию и трансформацию системы здравоохранения.

Доктор Клюге пробудет в Украине несколько дней, в течение которых встретится с представителями правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций.

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Также запланированы встречи директора европейского бюро ВОЗ с медработниками, которые непосредственно принимают участие в борьбе с пандемией COVID-19, и посещение лабораторного центра, где проводят тестирование на COVID-19.

Напомним, в ВОЗ предупредили, что несмотря на то, что приближается праздничный сезон, то есть время, чтобы расслабиться и "пофестивалить", нельзя ослаблять бдительность, так как "празднование может очень быстро превратиться в траур".

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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