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Коронавирус в Украине. За сутки выявили более тысячи новых случаев

8 июня, 08:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 1602 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1067 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 216 654 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 118 украинцев (всего – 51 333). Вылечить удалось 2 101 722 инфицированных (6751 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Коронавирус в Украине. За сутки выявили более тысячи новых случаев
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Ранее мы сообщали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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