COVID-19 мутирует: нужно ли паниковать человечеству?

Вирус передается быстрее, и это очень плохо, говорит вирусолог Алла Мироненко

Ученые еще не знают, будет ли новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, опаснее предыдущей.

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Об этом Алла Мироненко, доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

По ее словам, сейчас сложилась такая ситуация, что пока нет из-за чего паниковать, поскольку нет подтверждений, что течение болезни сложнее.

"Но то, что вирус передается быстрее – уже не очень хорошо. Если вирус быстрее передается, вполне возможно, что высокое распространение приведет к "проэпидемичиванию", при котором в результате долгого пребывания в эпидемическом очаге, у человека развивается резистентность к влиянию вируса", – говорит врач-вирусолог.

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Коснувшись вопроса, повлияет ли новая мутация коронавируса на ход вакцинации от него, завотделом вирусных инфекций заметила:

"Пока таких данных нет и все зависит от самой технологии, по которой разрабатывалась вакцина".

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Напомним, ранее Алла Мироненко рассказала, что известно о новой мутации COVID-19.

Также напомним, британское правительство в понедельник, 21 декабря, проведет совещание по реагированию на чрезвычайную ситуацию из-за мутации коронавируса COVID-19, где обсудят международные поездки и перевозку грузов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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