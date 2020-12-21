COVID-19 мутирует: нужно ли паниковать человечеству?

Ученые еще не знают, будет ли новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, опаснее предыдущей.
Об этом Алла Мироненко, доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского рассказала в комментарии сайту "Сегодня".
По ее словам, сейчас сложилась такая ситуация, что пока нет из-за чего паниковать, поскольку нет подтверждений, что течение болезни сложнее.
"Но то, что вирус передается быстрее – уже не очень хорошо. Если вирус быстрее передается, вполне возможно, что высокое распространение приведет к "проэпидемичиванию", при котором в результате долгого пребывания в эпидемическом очаге, у человека развивается резистентность к влиянию вируса", – говорит врач-вирусолог.
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Коснувшись вопроса, повлияет ли новая мутация коронавируса на ход вакцинации от него, завотделом вирусных инфекций заметила:
"Пока таких данных нет и все зависит от самой технологии, по которой разрабатывалась вакцина".
Напомним, ранее Алла Мироненко рассказала, что известно о новой мутации COVID-19.
Также напомним, британское правительство в понедельник, 21 декабря, проведет совещание по реагированию на чрезвычайную ситуацию из-за мутации коронавируса COVID-19, где обсудят международные поездки и перевозку грузов.
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